اقتصادية دبي تسجل 262 شكوى للمكالمات المزعجة في شهر

المصدر: دبي- بشار باغ

كشف أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي أن عدد الشكاوى التي قدمها المستهلكون عن المكالمات الترويجية المزعجة بلغ 262 شكوى وذلك منذ إطلاق خدمة مخصصة بهذه الفئة من الشكاوى مطلع الشهر الماضي حتى الآن.

وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أوضح الزعابي أن اقتصادية دبي تعالج شكاوى المكالمات الترويجية المزعجة إذا كان مصدر المكالمة عائداً لشركة مقرها بدبي، وحال تلقي الشكوى يتم التواصل مع الشركة لحذف رقم المشتكي من قواعد بيانات أرقام الهواتف التي تستخدم للمكالمات الترويجية، وحال عدم الالتزام يتم تصعيد الإجراءات بحق الشركة حسب القوانين المرعية.

ويمكن للمستهلكين إرسال شكاواهم في خطوات بسيطة، ومن ثم سيقوم فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باتخاذ إجراءات فورية لتنبيه المتصلين وحذف رقم الاتصال الخاص بالمستهلك من قاعدة بياناتهم.

وأكد الزعابي أن الشركات التجارية بدبي ملزمة بضرورة احترام خصوصية المستهلكين، ودعا الجمهور للإبلاغ عن المكالمات الترويجية العشوائية عن طريق البوابة الإلكترونية dnd.ded.ae، كما يمكن الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق مستهلك دبي.

خدمة ذكية

أطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي في 1 مايو خدمة ذكية للإبلاغ عن شكاوى المكالمات الترويجية العشوائية غير المرغوب. وتسمح الخدمة المتوفرة على البوابة الإلكترونية dnd.ded.ae للمستهلكين بالإبلاغ عن المكالمات المزعجة المتلقاة من الشركات التسويقية وغيرها التي تروج لمنتجاتهم وخدماتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز