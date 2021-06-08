تصنيف قوي لمصرف الإمارات للتنمية من «ستاندرد آند بورز»

المصدر: أبوظبي - البيان

منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمي مصرف الإمارات للتنمية، تصنيف (AA-) طويل الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصل المصرف على تصنيف (gcAAA) طويل الأجل على المستوى الإقليمي لدول مجلس التعاون.

ويأتي تصنيف ستاندرد آند بورز بعد فترة وجيزة من تثبيت وكالة فيتش تصنيفها للمصرف عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة الشهر الفائت، إضافةً إلى حصول المصرف على تصنيف مماثل من وكالة فيتش في مايو 2021.

وتؤكد هذه التصنيفات قوة رأس مال المصرف، ما يؤهله لتحقيق نمو سريع في عمليات الإقراض والتمويل. كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة مستوى ثقة الوكالة بالوضع الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.

وترى الوكالة أن المصرف مؤهل للنمو بالنظر إلى التزامه بالحفاظ على رأس مال قوي بفضل دعم الحكومة. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: يدعم هذا التصنيف خطط المصرف الاستراتيجية الهادفة إلى المساهمة بدور محوري في جهود التنويع الاقتصادي التي تعمل الدولة على تنفيذها تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة.

ويعدّ تصنيف (AA-) من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش خطوة مهمة للغاية للمصرف، خصوصاً أنها تتماشى مع استراتيجيته المستقبلية وتطلعاته. كما يرسخ التصنيف مكانة المصرف وقدرته على حشد الموارد المالية وتوسيع نطاق خدماته في التمويل والقروض.

وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: هذا الإنجاز المتميز الذي ما كان ليتحقق دون الدعم القوي الذي تلقيناه من عملائنا وشركائنا وسائر الجهات المعنية.

وفي تقاريرهما المتعلقة بالتقييم، أخذت ستاندرد آند بورز وفيتش بالحسبان إمكانية تلقي مصرف دعماً سيادياً من الحكومة الاتحادية بما يتماشى مع استراتيجيته الجديدة الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية ورأسماله القوي وإمكانية وصوله إلى العديد من مصادر التمويل والسيولة.

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