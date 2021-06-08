6.12 مليارات مكاسب الأسهم مع تحسن شهية المستثمرين

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الخضراء بنهاية تداولات أمس، مع مكاسب سوقية 6.12 مليارات درهم، وذلك في ظل تحسن شهية المستثمرين نحو الشراء في معظم القطاعات، ووسط زيادة ملحوظة في السيولة المتداولة.

وارتفع سوق دبي المالي، بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة مع صعود أسهم العقارات والبنوك والاستثمار والاتصالات والسلع الاستهلاكية. كما زاد مؤشر سوق أبوظبي 0.34%، ليغلق عند مستوى 6646.14 نقطة بفضل مكاسب البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفعت السيولة المتداولة في الأسواق من 1.4 مليار درهم، إلى 1.7 مليار درهم، منها 311.4 مليوناً في دبي، و1.37 مليار بأبوظبي. وجرى تداول نحو 328.79 مليون سهم، منها 172.56 مليوناً في دبي، و156.23 مليوناً بأبوظبي، بإجمالي صفقات 7059 صفقة.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في جلسة أمس 6.12 مليارات درهم، حيث ربح سوق أبوظبي نحو 3.97 مليارات، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي بنحو 2.15 مليار.

صعود دبي

ودفع سوق دبي للارتفاع، صعود قطاع العقارات 1.4%، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.48%، و«إعمار مولز» 1%، و«داماك العقارية» 1.56%. وارتفع قطاع البنوك 0.41% مع صعود «دبي الإسلامي» 1%، و«جي إف إتش» 1.56%. وصعد قطاع الاستثمار 0.86 %. وزاد قطاع الاتصالات 0.45%. وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية 0.25%، وارتفع التأمين 0.31 %، فيما تراجع قطاع النقل 0.53 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 110.73 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 39.2 مليوناً. وحقق سهم «المجموعة الوطنية القابضة» أكبر الارتفاعات، بنسبة 14.8%، كما حقق سهم «السلام السودان» أكبر التراجعات، بنسبة 8.04%.

سوق أبوظبي

ودعم مؤشر سوق أبوظبي، صعود قطاع البنوك بأكثر من 0.31%، بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.24%، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.43%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.74%.

وزاد مؤشر قطاع العقارات 0.3%. وزاد قطاع الاتصالات 0.46%، وقطاع الطاقة 0.17%. كما ارتفع قطاعا الاستثمار والتأمين بنسبة 0.55% و0.08% على الترتيب.

إفصاحات

• باعت شركة شعاع كابيتال حصتها البالغة 34.65 مليون سهم، والتي تمثل 3.8% من المصرف الخليجي التجاري إلى مجموعة جي إف إتش المالية.

• يعقد مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة أعمال الشركة خلال الربع الأول 2021.

• يجتمع مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين الخميس المقبل، وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وتشكيل لجان مجلس الإدارة.

• وافق مجلس إدارة شركة فيدلتي المتحدة للتأمين على تقديم اقتراح إلى الجمعية العمومية لزيادة رأسمال الشركة بمبلغ قدره 60 مليون درهم.

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