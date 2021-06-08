الترويج لمزايا دبي المتنوعة أمام مستثمرين من 6 دول

المصدر: دبي- البيان

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عدة ندوات افتراضية منذ بداية 2021، بهدف التواصل مع المستثمرين والشركاء المحتملين في مختلف مناطق العالم، ومنها أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب آسيا وآسيا المحيط الهادي والشرق الأقصى، واستعراض مجموعة من فرص الاستثمار والشراكة في قطاعات استراتيجية، تتضمن كلاً من الأغذية والأعمال الزراعية، التكنولوجيا، والرعاية الصحية.

واستمراراً لتنفيذ استراتيجية التواصل الرقمي، في ظل القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد 19 على البعثات الترويجية، فقد أصبحت الندوات الافتراضية التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، منصة فعالة، تتيح لجميع الأطراف المعنية، فرصة التعرف إلى فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية بدبي.

وقال إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «ترتبط دولة الإمارات بشراكات استثمارية وتجارية وثيقة، مع العديد من دول العالم. وفي الوقت ذاته، فإن لقيادتنا الحكيمة رؤية استراتيجية، تمنح الأولوية للصحة العامة، إلى جانب استمرارية الأعمال، في ظل الظروف القاسية التي نجمت عن الجائحة.

لقد ساعدتنا النقاشات المتخصصة التي جرت بين المستثمرين المحتملين وفريق مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وعدد من أبرز الشركات في القطاع العام والخاص، على إبراز مزايا دبي عالمياً، من خلال الندوات الافتراضية التي رسّخت مكانة المدينة، كواحدة من أهم وجهات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم».

6 دول

وشارك في الندوات شركاء الاستثمار من الصين والهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية (وتحديداً مدينة نيويورك) وإسبانيا وإيطاليا، ممن تواصلوا مع الحكومة وممثلي المؤسسات، لتطوير فرص التجارة والاستثمار خلال عام 2021 وحتى تاريخه.

الصين والهند وأستراليا

انعقدت الندوة الافتراضية لمزايا دبي، مع المستثمرين الصينيين، لتغطي قطاعي الأغذية والأعمال الزراعية والتكنولوجيا، وذلك في 12 يناير، بالشراكة مع فرع بنك ICBC بدبي (مركز دبي المالي العالمي)، وحظيت بدعم مؤسسة دبي الذكية و«جافزا».

وشارك المستثمرون من الهند وأستراليا في ندوة افتراضية، أقيمت في 20 يناير، حول الفرص الواعدة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا بدبي، وذلك بالتعاون مع شركة مصطفى والمانع، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي الذكية.

نيويورك

وجرى استعراض مزايا دبي بقطاع التكنولوجيا للمستثمرين في نيويورك، يوم 3 فبراير، خلال ندوة افتراضية، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية بيكر بوتس، وبدعم من دبي الذكية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.

وركز المستثمرون الإيطاليون، على الفرص بقطاع الأغذية والأعمال الزراعية في منطقة كومبانيا، خلال ندوة أقيمت يوم 16 فبراير، بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فرانشيسكو كوربيلو، وبدعم من بلدية دبي، ومركز دبي للسلع المتعددة.

إسبانيا

واستعرضت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مزايا دبي في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، لعدد من المستثمرين المحتملين في إسبانيا، بندوة أقيمت يوم 16 مارس، بالشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة وإكستندا.

وإلى جانب المعلومات الهامة حول جاذبية القطاعات الاستراتيجية، وسهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال في دبي، تلقى المشاركون رسائل متعددة، من خلال العروض التي قدمتها مؤسسات حكومة دبي، وفريق مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار. كما حصل المشاركون على فرصة لتوجيه الأسئلة ومناقشتها بشكل فردي.

وأضاف: هناك مشاركة مستمرة في البعثات الافتراضية، من جانب مؤسسات حكومية بارزة، تمثل الرؤية الشمولية لمنظومة الاستثمار في دبي، ونحن نعمل معاً كشركاء من أجل النمو المستقبلي لدبي.

وتمحورت النقاشات في قطاع الأغذية والأعمال الزراعية، حول تركيز دبي على تطوير منظومة متينة للغذاء والزراعة، كإجراء فعال لمواجهة الانقطاعات المحتملة في سلاسل التوريد العالمية، وبخاصة بسبب القيود الناجمة عن جائحة كوفيد 19.

وبوصفها مركزاً رئيساً لإعادة التصدير، تدير دبي مرافق متميزة للمحاصيل والمنتجات الطازجة، وتواصل التركيز على الاستثمارات والسياسات ذات الأهداف الاستراتيجية، لتعزيز تلك المنظومة. ويستمر في الوقت ذاته، التركيز على جوانب البحث والتطوير في التقنيات الزراعية، التي تتيح تطوير العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية.

وفي قطاع التكنولوجيا، تعدّ دبي من الرواد في تطبيق التقنيات الجديدة والناشئة للثورة الصناعية الرابعة، وفي احتضان الشركات الناشئة في قطاع التقنيات المتقدمة.

كما أنها من أولى مدن العالم، التي استفادت من مزايا الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعلّم الآلة، وسلسلة الكتل «البلوك تشين»، والتقنيات المالية، وتقنية المعلومات، في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب تركيزها على الطباعة ثلاثية الأبعاد، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات الجغرافية.

سياحة علاجية

وفي ظل ازدياد عدد السكان، وتنوع سماتهم الديموغرافية، والتركيز الاستراتيجي على السياحة العلاجية، تترسخ مكانة دبي، كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الرعاية الصحية.

وتتضمن الفرص الواعدة، تطوير مراكز تميّز في عدة مجالات، كطبّ أمراض القلب والأعصاب وإعادة التأهيل، إلى جانب التركيز على المنتجات الصيدلانية البديلة، وإنتاج وبيع وصيانة المعدات الطبية، بالإضافة إلى التعليم الطبي، وجميعها مجالات تتركز فيها الاستثمارات بدبي.

وتتجلى فاعلية برنامج مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، للتواصل مع المستثمرين، والذي تحول إلى القنوات الافتراضية في النصف الأول من 2020، من خلال الأداء الاستثنائي لدبي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعيّة.

وبفضل كونها وجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد سجلت دبي 455 مشروعاً، بقيمة 24.7 مليار درهم خلال 2020، بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يتبع منهجية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تتبع بيانات الاستثمار الأجنبي.

ريادة

تواصل دبي ريادتها العالمية في مصاف أبرز وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث احتلت عام 2020، المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في استقطاب مشاريع ورؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة عالمياً، في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، والرابعة عالمياً في استقطاب رؤوس الأموال للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، وفقاً لبيانات فاينانشيال تايمز، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تعدّ المصدر العالمي الأبرز للبيانات في هذا المجال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز