إعادة هيكلة «إن. إم. سي» ونقل الملكية للدائنين

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أعلن الأوصياء المشتركون لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، أن المجموعة تلقت دعماً من الجهات الدائنة لإعادة هيكلة ديونها. وكشف الأوصياء في بيان أمس، عن استلام التزامات الدائنين المؤكدة، التي ستضمن خروج المجموعة من إدارة سوق أبوظبي العالمي، ليصبح الدائنون مساهمين في أعمال «إن إم سي» بموجب صك إدارة الشركة.

وذكر البيان أمس أن الأوصياء المشتركين سيقومون قريباَ باقتراح وإطلاق سندات سوق أبوظبي العالمي لترتيب الشركة والتي ستسمح للشركات العاملة بالخروج من عملية إعادة الهيكلة، مع نقل الملكية إلى الدائنين.

وقال ريتشارد فليمنج، أحد الأوصياء المشتركين: «يعكس الدعم العظيم من الدائنين المشاعر الإيجابية تجاه النهج الجماعي الذي اتخذناه خلال هذه العملية لضمان قيام المجموعة بتحسين القيمة للدائنين. هذه لحظة مهمة للغاية في عملية إعادة هيكلة المجموعة وتوفر قاعدة من الاستقرار بينما ننتقل إلى الفصل التالي للشركة».

ومرت شركة الرعاية الصحية بمصاعب العام الماضي، بعد الكشف عن دين بـ4 مليارات دولار، ووُضعت أعمال الشركة تحت الوصاية بمحاكم سوق أبوظبي العالمي. وتقول الشركة إن مطالبات الدائنين تصل حتى الآن إلى 6.4 مليارات دولار.

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