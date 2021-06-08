الإمارات ضمن الكبار عالمياً في 13 مؤشراً للنقل

المصدر: أبوظبي - وام

صنفت خمس مرجعيات دولية متخصصة بالتنافسية، الإمارات ضمن قائمة الـ 20 الكبار عالمياً في 13 مؤشراً خاصاً بقطاع النقل خلال عام 2020، مما يعزز من رصيد النجاحات التي حققتها الدولة في القطاع خلال السنوات الماضية.

وحصدت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر جودة النقل الجوي بموجب الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، في حين صنفها تقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في المرتبة الرابعة على مؤشر توقيت الشحنة، والخامسة في مؤشر الشحنات الدولية.

وبحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم وتقرير أهداف التنمية المستدامة، فقد تم تصنيف الإمارات بالمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الرضا عن النقل العام، في حين جاءت بالمرتبة السابعة على مؤشر جودة البنية التحتية للنقل الجوي وفقاً لتقرير التنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي مؤشر كفاءة خدمات الموانئ البحرية حازت الدولة المرتبة الثانية عشرة وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 4.0، وحلت في المرتبة الحادية عشرة في المؤشر نفسه حسب تقرير مؤشر الازدهار، كما جاءت في المرتبة ذاتها في مؤشر النقل الجوي بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

وصنف تقرير التنافسية العالمية الإمارات بالمرتبة 13 في مؤشر ربط خطوط الملاحة البحرية المنتظمة.. فيما صنفها تقرير مؤشر الازدهار بالمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر نفسه، وحلت وفقاً لتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي بالمركز نفسه في مؤشر تعقب واقتفاء أثر الشحنات. أما على مستوى مؤشر كفاءة النقل البري، فقد جرى تصنيف الإمارات بالمرتبة الخامسة عشرة عالمياً بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

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