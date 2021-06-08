«قمر» عقاري في «بدر» دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

أكدت مصادر مطلعة فتح باب الاستثمار العقاري في مشروع «قمر» الذي يضم مباني شقق سكنية فاخرة جاهزة للسكن وتمثل المرحلة الأولى من مدينة بدر السكنية الواقع بمنطقة المحيصنة.

تتكون مرحلة «قمر» من 11 مبنى على الطراز المعماري الإيطالي والاسباني وتضم مجتمعة ما مجموعه 768 شقة بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وجميعها تحتوي على شرفات تطل على المناظر الطبيعية الخضراء المحيطة بها.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن المشروع الذي يملكه بنك دبي الإسلامي يتيح للراغبين تملك الوحدات السكنية مقابل سداد 10% والانتقال للعيش في المشروع مع سداد 90% المتبقية من ثمن العقار على 10 سنوات أو من خلال التمويل البنكي لمدة 25 سنة طبقاً لما ذكرته إدارة المشروع في موقعها على شبكة الانترنت.

تتراوح الأسعار ما بين 880 ألفاً ومليوني درهم بحسب المساحات مع خيار توفير تمويل للعقار يصل إلى 80% لمواطني دولة الإمارات، و75% للمقيمين بحسب بنك دبي الإسلامي الذي حدد معدل مرابحة على التمويل يبدأ من 3.49%، هامش ثابت مدى الحياة.

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