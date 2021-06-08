توسعة منشأة «سكاي فارما» 50 % نهاية العام

المصدر: (دبي – عمرو عادل)

كشف نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في شركة طيران الإمارات، أن «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة للناقلة، تسعى لتوسعة منشأة «سكاي فارما»، ومرافق الشحنات سريعة العطب في مطار دبي الدولي، لرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة تراوح بين 40 و50 %، حيث سيتم إنجاز هذه التوسعة مع نهاية العام الجاري.

وقال في تصريحات صحافية: إن هناك نمواً كبيراً في الطلب على الشحن الجوي، نتيجة لتقليص رحلات الركاب في جميع أنحاء العالم، حيث كانت هذه الرحلات تستوعب جزءاً كبيراً من حجم الشحن.

وأضاف أن الناقلة تقوم حالياً بتسيير 90 طائرة ركاب للشحن، من بينها 16 طائرة ركاب مجهزة بشكل كامل للشحن، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها. ولفت إلى أن هناك طلباً متزايداً في الوقت الحالي على شحن المعدات الطبية والدوائية واللقاحات، لا سيما من قبل الدول النامية.

وأضاف أن الناقلة قدمت حلولاً لوجستية متكاملة، لشركات ومصنعي اللقاح، بهدف توصليه إلى مختلف أنحاء العالم، خاصة تلك التي لا تمتلك بنية تحتية مناسبة للتعامل مع المواد الحساسة للحرارة، ما يجعلها تعمل على تخزينها في دبي، ونقلها بكميات قليلة بشكل يومي إلى الأسواق المعنية.

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