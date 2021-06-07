«فيتش» تثبّت تصنيف رأس الخيمة عند «A»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيفها الائتماني للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لإمارة رأس الخيمة عند «A»، وهو من تصنيفات الدرجة المتوسطة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت «فيتش»، أمس، تقريراً يتضمن تثبيت التصنيف، وأفادت في تقريرها بأن التثبيت مدعوم بالمزايا الهائلة التي تحصل عليها رأس الخيمة من عضويتها في اتحاد دولة الإمارات، وما تتميز به الدولة من أداء قياسي في الإدارة المالية الحصيفة، فضلاً ارتفاع نصيب القرد الواحد في الدولة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وكانت «فيتش» قد منحت الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات على المدى الطويل التصنيف الائتماني «AA-»، وهو تصنيفات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19» في العالم، فإن القطاع العام برأس الخيمة نجح في تحقيق فائض في ميزانيته بنسبة تبلغ 1.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة «555 مليون درهم» في 2020. وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة هذا الفائض 1% في 2021 وتتجاوز 2% في 2022.

وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لرأس الخيمة بنسبة 4.2% في 2021، ثم بنسبة 3% في 2022.

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