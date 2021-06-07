تكريم الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دورتها الثانية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

هنأ محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، الفائزين بجائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في دورتها الثانية، وذلك في حفل افتراضي تم مؤخراً، للإعلان عن الفائزين بالجائزة من 17 دولة مشاركة، استهدفت مؤسسات حكومية وخاصة متنوعة وأفراداً، قدموا من خلال أعمالهم التي رُشحت للفوز بالجائزة، أعمالاً متميزة وإسهامات عظيمة، مشيراً إلى أن حفل التكريم يأتي تتويجاً لإبداع الفائزين بالجائزة، باعتبارها واحدة من أعرق الجوائز عالمياً، وتمنى للفائزين المزيد من النجاحات، وأن تلهم إنجازاتهم المتفردة المزيد من العقول العظيمة، في جميع أنحاء العالم للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن جائزة ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترعاها غرفة تجارة رأس الخيمة تُعد من أهم الجوائز العالمية، المتاحة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتي يحق لها الترشيح للجائزة من 17 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتم منحها لأصحاب الابتكارات والإنجازات العلمية والعملية والمهنية.

من جهتها أعلنت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي أنه ونظراً للعقبات التي شكلتها جائحة «كوفيد 19» خلال العام الماضي، إلا أن كم الشركات والمؤسسات التي تقدمت للترشيح للجائزة في دورتها الثانية، يؤكد أن هناك إصراراً وتحدياً على مواصلة الحياة والتميز والابتكار تحت أي ظرف كان، وتمثل هذا الإصرار والتحدي في الإنجازات التي حققها الفائزون في هذه الدورة، حيث ترشح لنيل الجائزة أكثر من 400 مرشح قُدمت أعمالهم باللغتين العربية والإنجليزية، لأكثر من 150 فئة تشمل فئات الإنجازات والتطبيقات، والمؤسسات والعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية، وفئات الاستجابة لـ «كوفيد 19»، وفئات خدمة العملاء والموارد البشرية، والمناسبات والإدارة والتكنولوجيا وغيرها المزيد، مضيفة أن كل هذه الأعمال المرشحة، خضعت للتحكيم والتقييم من قبل أكثر من 70 خبيراً مختصاً وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضافت رئيسة جوائز ستيفي، أن جوائز دورة 2021 مُنحت للفائزين من 10 دول هي: الإمارات العربية المتحدة، مصر، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، تركيا، وقد تم خلال حفل التكريم الافتراضي الذي شهد حضوراً كبيراً من كافة الدول المشاركة، بث مقاطع فيديو حول المؤسسات والأفراد الحائزة الجوائز، تلتها كلمات شكر وثناء من الفائزين، ورسائل من لجان التحكيم على الأعمال الفائزة والمنافسة القوية، وتكريم للجهات الراعية، معلنة عن بدء قبول أعمال المرشحين لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 بدورتها الثالثة بداية سبتمبر المقبل 2021.

ومن بين المؤسسات الفائزة التي شاركت بحفل توزيع الجوائز: دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، ديوان المظالم- المملكة العربية السعودية، شركة دايفرسي المحدودة، دائرة الصحة - أبوظبي، مؤسسة دبي للإعلام، شركة أنتيمو – دبي، مجموعة الاتحاد للطيران - أبوظبي، Gate 10 – مسقط، شركة نفط الكويت - بيكر هيوز – الكويت، صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، الإدارة العامة للجمارك، أبوظبي.

الجدير بالذكر أن جوائز ستيفي العالمية تمنح ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جوائز ستيفي الألمانية، جوائز ستيفي الأمريكية، جوائز الأعمال الدولية، جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جوائز ستيفي للنساء في الأعمال، جوائز ستيفي لأفضل جهة عمل، وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء، كما تستقبل جوائز ستيفي كل عام أكثر من 12000 ترشيح من شركات في أكثر من 70 دولة. تهدف الجوائز لتكريم الشركات بكافة أشكالها والأفراد الذين يقفون خلف إنجازاتها المميزة أينما كانوا في العالم.

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