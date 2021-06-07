«الإمارات الدولية» تزوّد مشروعات «أبوظبي الأول العقارية» بالغاز

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة أبوظبي الأول العقارية، اتفاقية تعاون مع شركة الإمارات الدولية للغاز «إي آي جي»، التابعة للشركة العالمية القابضة «آي إتش سي»، لتوفير خدمات إمداد الغاز لجميع مشاريعها السكنية والتجارية والصناعية.

وبموجب الاتفاقية، سوف تعمل «الإمارات الدولية» للغاز، كمزود لخدمات الغاز البترولي المسال، إلى جانب توفير خدمات الصيانة لشبكات الغاز المسال، والطبيعي، والمصنّع، في جميع المشاريع السكنية والتجارية والصناعية التي تتولى إدارتها «أبوظبي الأول العقارية».

رؤى وأهداف

وقال جاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لدى شركة أبوظبي الأول العقارية: «يمثل التعاون دليلاً مهماً على الرؤى والأهداف المشتركة المتمثلة في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية لخدمة القاطنين في مشاريعنا السكنية والتجارية والصناعية. ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل الحلول والخدمات العقارية المتكاملة لمستأجرينا، ونتطلع للعمل مع شركة الإمارات الدولية للغاز لتوفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز».

خبرة كبيرة

وقال مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لدى شركة الإمارات الدولية للغاز: «تتمتع الشركتان بخبرة كبيرة في مجال إدارة العقارات وإدارة أصول الغاز، وقد ارتأتا العمل معاً؛ لتوظيف هذه الخبرة ضمن اتفاقية شراكة تخدم رؤيتهما المشتركة. ونتطلع للعمل معاً؛ لإضافة المزيد من القيمة من خلال نشر أحدث خدمات وتقنيات إمداد الغاز التي تلبي احتياجات المستأجرين لدى «أبوظبي الأول العقارية» بالشكل الأمثل».

محفظة واسعة

يذكر أن شركة أبوظبي الأول العقارية التابعة لبنك أبوظبي الأول، تدير محفظة واسعة من المشاريع العقارية تضم أكثر من 20 ألف وحدة ضمن فئات عقارية مختلفة، وتتميز الشركة بجودة الخدمات التي توفرها لمتعامليها وباتباعها لأعلى المعايير المعتمدة في توفير هذه الخدمات.

وتتمثل مهمة الشركة في توفير أعلى مستوى من الخدمات في قطاع إدارة المشاريع العقارية، بما يخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لعملائها من الملّاك الذين عهدوا لها إدارة الخدمات العقارية في مشاريعهم.

وتعمل «أبوظبي الأول العقارية» على تجسيد رؤيتها الرامية لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال توفير الخدمات والحلول العقارية في دولة الإمارات والمنطقة، من خلال توفير أفضل الحلول العقارية المتكاملة ووفق أعلى مستويات الجودة.

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