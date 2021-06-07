شبكة الشارقة للمستثمرين تناقش إدارة مخاطر وآفاق الاستثمار «الملائكي»

المصدر: الشارقة – البيان

نظم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ملتقى خاصاً بشبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة» (Sharjah Angel Investors Network)، التي أطلقها المجمع في وقت سابق من العام الجاري، حضر الملتقى عدد من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الابتكارية والتقنية الواعدة في الدولة، بهدف التعريف بنموذج «الاستثمار الملائكي»، ودوره في النهوض بقطاع الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة، لتقديم التمويل والمساعدات اللازمة لرواد الأعمال الابتكارية الناشئة، وربطها بالخبرات المختلفة.

والمستثمر الملاك، أصبح عنصراً قوياً في تأسيس الشركات الجديدة، وصاحب دور مهم في تطويرها، الفرق بين المستثمر الملاك والمستثمر في المشروعات، التي تكتنفها المخاطر، بسيط جداً: فالأول يستثمر أمواله الخاصة، في حين أن نظيره الآخر، يستثمر أموال عدد محدد من الشركاء غالباً.

وقد تناول المنتدى عدة محاور، بنيت على مجموعة من التساؤلات، منها كيف تحول الأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة إلى مستثمرين ملاك؟ كيف يمكنك تنويع المخاطر والتفاوض على شروط الصفقة، والتعامل مع الشركات التقنية الناشئة؟ كيف تؤمن فرص الاستثمار التجارية التي يمكن أن تعيش؟.

نموذج

كما تطرق المتحدثون للعديد من الموضوعات المهمة، بداية من التعريف بنموذج الاستثمار الملائكي بشكل عام، بالإضافة لفهم وإدارة مخاطر وآفاق الاستثمار «الملائكي»، وأكد المتحدثون على ضرورة امتلاك محفظة متنوعة لتقليل المخاطر، واستكشاف فرص جديدة، لدعم الشركات المحلية، كما تم مناقشة أفضل الوسائل الممكنة، التي يمكن من خلالها الوصول إلي مجتمع رجال الأعمال المحتملين، سواء من خلال إطلاق المبادرات، وعقد اللقاءات والجلسات التعريفية، كما تم تحديد المعالم الرئيسة للمرحلة القادمة.

وقد تم إطلاق شبكة الشارقة للمستثمرين «الملائكة»، بهدف دعم الشركات الناشئة الابتكارية ورواد الأعمال، ضمن منظومة متكاملة، تعمل عليها دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها كموجهة عالمية للابتكار، ومن شأن هذه المبادرة المساهمة، في أن يصبح الاقتصاد الإماراتي مختبراً عالمياً مفتوحاً، لتجريب المفاهيم الجديدة لتكنولوجيا المستقبل المتقدّمة، ومنصّة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ما يسهم في تطوير صناعات وقطاعات جديدة، تكون الدولة سبّاقة في تطويرها أو تبنيها عالمياً.

دعم

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن شبكة الشارقة للمستثمرين الملائكة، تقوم بتحويل الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، إلى مستثمرين ملاك، حيث ستساعد هذه الشبكة، في دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الناشئة، وتوفير رؤوس الأموال في مراحل مبكّرة، لتحويل البحوث والأفكار إلى مشاريع عملية، وتطوير تجمّعات اقتصادية عالمية في الدولة في مجالات الابتكار والإبداع والتصميم، ما يجعل الشركات المحلية ضمن الأفضل عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المتقدّمة، كما ستساعد الشبكة، أصحاب الشركات في تلقي الاستثمارات، والتفاوض على شروط كل صفقة، من خلال الانضمام إلى مسرعة الأعمال، وإعداد بياناتهم المالية، والاستعداد لعرض أفكارهم على المستثمرين «الملائكة».

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