دبي تجمع روّاد صناعة الطباعة أوسطياً ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

يتحضّر معرض الخليج للطباعة والتغليف، المتخصص في ترويج تكنولوجيا الطباعة لمزودي خدمات الطباعة التجارية والملصقات والتغليف من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، للحدث الذي سوف يعقد بالفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بإضافة جناحين هما «براند برينت» و«ليبل إكسبو» إلى الإصدار المرتقب 2021.

وعلى الرغم من جائحة «كوفيد 19»، فإن صناعة الملصقات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لم تشهد سوى تباطؤ بسيط خلال 2020، كما أنها تحقّق نموّاً مطّرداً. أما دخول عدد متزايد من الموردين والمحولين إلى هذه السوق المربحة، فسيؤدي إلى زيادة المنافسة والنمو، نظراً للقدرة على البيع داخل المنطقة بالإضافة إلى التصدير أيضاً إلى البلدان المجاورة.

إمكانات هائلة

وأدرك معرض الخليج للطباعة والتغليف، الإمكانات الهائلة التي تتمتّع بها صناعة الملصقات في المنطقة، فقرّر إضافة جناح «ليبل إكسبو» إلى إصداره الجديد، إذ يُعدّ الجناح، بقيادة فريق الخبراء العالمي من طرسوس، أكبر حدث لطباعة الملصقات والتغليف في العالم. ويحتفل المعرض بالابتكار والتميّز في تكنولوجيا طباعة الملصقات والتغليف، كما يجمع روّاد الصناعة من جميع أنحاء العالم.

جمع ريادي

وقال آندي توماس إيمانز، المدير الاستراتيجي لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: «يسعى جناح «ليبل إكسبو» خلال الحدث إلى جمع أبرز روّاد صناعة طباعة الملصقات والتغليف في الشرق الأوسط وأفريقيا في مكان واحد بالإضافة إلى توفير فرص تجارية هائلة». فيما تشهد صناعة الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تغييرات على مستوى التنويع والرقمنة، لكن جائحة «كوفيد 19» أدّت إلى تحوّلها.

تحوّل

كما لاحظ المعرض هذا التحول في الصناعة، وقرّر إنشاء جناح «براند برينت» الذي سوف يركز على جمع موردي آلات طباعة التنسيقات الكبيرة والركائز والملحقات/الأدوات والمواد الاستهلاكية والبرامج، بالإضافة إلى شركات الطباعة التي تسعى إلى تطوير عروض خدماتها وتعزيزها لتقديمها لقطاع تسويق العلامات التجاريّة المُربح.

ويوفّر الجناحان الجديدان فرصة لمحولي الطباعة في الشرق الأوسط وأفريقيا للاستفادة من سوق الطباعة المتطور، وتجربة أحدث التقنيات والاستفادة من مجالات الطباعة المتنامية المختلفة.

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