أورجانون تنطلق في الإمارات بالتركيز على صحة وسلامة المرأة

المصدر: دبي- البيان

تشهد صحة المرأة تحوّلاً بارزاً، وستوضع في المرتبة الأولى بانطلاق أورجانون، الشركة العالمية الوحيدة من حيث الحجم، التي تركّز على صحة المرأة، والتي تنطلق برؤية هدفها خلق بيئة صحية أفضل بشكل يومي لكل امرأة، بوضعها في صلب كل ما تقدّمه.

يتألف مجلس إدارة أورجانون بغالبية أعضائه من النساء. سيخلق نهجها الفريد المتبع، والعلاجات الجديدة للرعاية الصحية الخاصة بالمرأة، فرص عمل جديدة بشكل مباشر، وسيؤدي إلى توفير التكاليف لمؤسسات الرعاية الصحية، فضلاً عن زيادة التنوع في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رامي قوسة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا: «مع التقدّم المتواصل لمنطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا، والتوقّعات بالتوسع في السنوات القادمة، تبرز الحاجة للتركيز على الحالات الصحية الخاصة بالمرأة، وتقديم العلاجات الأفضل التي تؤثر في حياتها اليومية.

لن يغيّر هذا الانطلاق، الرعاية الصحية للمرأة فقط، بل سيخلق أكثر من 400 فرصة عمل في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وتركيا».

وأضاف: «نوّد التأثير لإحداث التغيير في المنطقة، من خلال خبراتنا ومنتجاتنا وتقنياتنا الخاصة بصحّة المرأة، إضافة إلى حثّ المرأة على الاهتمام بصحتها لعيش حياة أفضل».

قرع فريق القيادة التنفيذية في أورجانون، جرس الافتتاح، في بورصة نيويورك، بمناسبة اليوم الأول من التداول النشط.

انطلاقاً من إدراكها للحاجة إلى الاستماع إلى تجارب النساء، والعمل وفقاً لها لطرح التحديات التي تواجه صحة المرأة، قامت أورجانون بجمع الأصوات من أنحاء العالم، لخلق ما يسمّى بـ «جدار الأصوات»، وهو جهاز متعدّد الوسائط، خارج بورصة نيويورك، يشارك وجهات نظر قوية، أصوات وصور.

تحدّثت الدكتورة سوسن المهدي (دكتوراه في الطب، ماجستير)، المدير العام لجمعية أصدقاء مرضى السرطان بالإمارات العربية المتحدة، قائلة: «يجب أن يشكل التمكين نقطة البداية الأساسية لمواجهة تحديات الرعاية الصحية للمرأة، ولا أعني فقط إعطاءها القوّة، ولكن من خلال إعادة إشعال وتذكر جوهرنا الداخلي الحقيقي وقوتنا، التي نسيناها على مدى عقود وقرون، وآلاف السنين، بسبب النمطية الثقافية والاجتماعية والمعتقدات والتسميات. التذكّر أمر بالغ الأهمية، قبل التفكير بالبدء بالحديث عن: الحقوق، المساواة، الإنصاف والعدالة.

هذه هي المسيرة الحقيقية التي لا يمكن لأحد أن يقدّمها لنا أو يأخذها منا. تذكّري من كنت دائماً، تذكّري قوّتك الداخلية، والتغيير سيتبع حتماً».

بالمناسبة، تحدّثت المسؤولة عن قيادة أورجانون في الإمارات، السيدة رازان غريبة، قائلة: «سينعكس التأثير الذي ستحدثه شركة أورجانون على المجتمع الإماراتي بشكل مباشر، على جودة الخدمات الصحية والعلاجات المتوفرة للمرأة في المنطقة، كما سيؤمن فرص عمل إضافية.

نحن ملتزمون بشكل كامل، بتأمين حلول ذات تأثير فعّال لامرأة تتمتع بصحة سليمة كل يوم».

وتتضمن تقديمات أورجانون في الإمارات، ثلاث ركائز أساسية:

• البدائل الحيوية: العمل بجهد على بناء أساس متين، من خلال توسيع دائرة العمل، لتشمل مناطق جغرافية جديدة، عبر شراكات ومجالات مرضية جديدة.

• صحة المرأة: تهدف أورجانون إلى خلق قيمة مضافة، من خلال تحديد وتعزيز الفرص الواعدة للمرأة، من خلال العلاجات التي تزيد على 140، والتي يتم التحقيق بها من قبل العديد من الشركات العاملة في مجال الصحة النسائية.

• علامات تجارية معروفة: تغطّي محفظتنا التي تضم أكثر من 60 دواء، عدة مجالات، من ضمنها أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي وإدارة الآلام والأمراض الجلدية.

تعتبر هذه المجموعة المتنوعة من المنتجات والعلامات التجارية الموثوقة، محركات مهمة لنمو أورجانون، التي ستمكننا من الاستثمار ضمن فرص جديدة.

وتمتلك أورجانون بصمة عالمية، تلبي احتياجات الأشخاص في أكثر من 140 سوقاً، ويتم تداول ما يقارب 80 % من عائداتها السنوية، البالغة 6.5 مليارات دولار خارج الولايات المتحدة.

تؤمن أورجانون أنها في مكانة جيدة لتحقيق نمو عضوي من رقم واحد منخفض إلى متوسط من عام 2021، كقاعدة أعمال.

تقود احتياجات المرضى نهجها للابتكار، واستخدام القدرات العالمية الواسعة النطاق في التطوير السريري وسلامة المرضى، مع إمكانية أكبر للتأثير في صحة النساء.

صرّحت رئيسة قسم الأبحاث والتطوير في أورجانون، ساندي ميليجان، قائلة: «طُلب من النساء قبول واعتبار حالاتهنّ طبيعية كجزء من الحياة، لكن مهمة أورجانون، هي تغيير هذا الأمر.

نؤمن بنجاح هذا النهج للغاية، ونأمل أن نكتشف القدرة على تحديد الأمراض في وقت مبكر، والقدرة على تعديل مسار الأمراض، أو حالات الرعاية الصحية، وفي النهاية، تحسين نوعية حياة النساء في كافة المراحل».

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