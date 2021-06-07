الكشف عن تصاميم فلل مشروع جزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار طرح وحدات سكنية جديدة بتصاميم مميزة في فلل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجزيرة، والتي تأتي مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية وتحاكي طراز «هاسيندا» الإسباني. وتتوفر الوحدات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع الآن لراغبي التملك في هذا الموقع المميز في قلب أبوظبي.

وتتوفر 4 خيارات مختلفة من الفلل، لتناسب مختلف الأذواق والاحتياجات. وتأكيدًا على التزام المطور بالمسؤولية الاجتماعية ونمط الحياة المستدامة، يقام المشروع وسط غابات أشجار القرم المعروفة بدورها البيئي المهم، كما تم الاعتماد على مواد طبيعية في التصميم. والتزمت شركة الجبيل بالبناء على أراضٍ بمساحات كبيرة لتوفير الخصوصية المثلى للمقيمين. وتتوزع الفلل المصممة على الطراز الإسباني ضمن عدة قرى في جزيرة الجبيل هي: مرفأ الجبيل، وسوق الجبيل، وسيف الجبيل، وند الظبي.

وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يسرنا طرح فلل المرحلة الأولى من المشروع للبيع، وراعينا في التنفيذ أعلى وأحدث المعايير العالمية واستخدمنا أفضل المواد المتاحة، لتكون إضافة حقيقية للمشهد العقاري في أبوظبي.

وتبلغ ميزانية المشروع 5 مليارات درهم، وتملك شركة الجبيل للاستثمار المشروع الذي تتولى شركة «ليد- LEAD» مسؤولية تنفيذه وإدارته، ويتضمن 6 مجمعات سكنية على مساحة شاسعة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات حيث تزيد مساحته عن 400 هكتار.

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