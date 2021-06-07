«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة «أفضل ابتكار رقمي في الصيرفة الإسلامية»

المصدر: دبي- البيان

حصد «الإمارات الإسلامي»، جائزة «أفضل ابتكار رقمي في قطاع الصيرفة الإسلامية» خلال قمة وحفل توزيع جوائز «إم إي إيه فاينانس للتكنولوجيا المالية والمصرفية»، وذلك تقديراً لالتزامه تجاه الرقمنة والخدمات المتميزة، وحرصه المتواصل على توظيف الرقمنة لابتكار منتجات وآليات تسهم في توفير خدمات مبتكرة ذات قيمة عالية على مستوى القطاع المالي.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: الفوز يأتي تأكيداً على جودة خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية المبتكرة التي ساهمت بترسيخ مكانتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية بالمنطقة.

وباعتباره مؤسسة مالية إسلامية رائدة على مستوى الدولة، وداعماً رئيسياً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية، نحرص باستمرار على تبني الابتكار كركيزة استراتيجية رئيسية لأعمالنا، فقد كنا أول مصرف إسلامي يطلق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وخدمة الدفع (أبل باي) في الإمارات، وأول مصرف إسلامي في العالم يطلق خدمة الدردشة المصرفية عبر تطبيق (واتساب).

وأضاف: رغم الجائحة والظروف المتقلبة التي نجمت عنها، ساهم تركيزنا الاستراتيجي على الخدمات المصرفية الرقمية والتفاعل مع المتعاملين وثقافة الخدمة في تمكيننا من توفير تجربة مصرفية آمنة وضمان استقرار واستمرارية أعمالنا ومواصلة تقديم خدماتنا لمتعاملينا الكرام دون انقطاع طوال فترة الجائحة.

وقد شهد العام 2020 نمواً ملحوظاً في معدلات استخدام قنواتنا المصرفية الرقمية، حيث أصبح 73% من متعاملينا يزاولون عملياتهم المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، في حين سجلت المعاملات المصرفية الرقمية نمواً بنسبة 26% بين مارس 2020 ومارس 2021.

وفي ديسمبر 2020، افتتحنا فرعنا الرقمي في مول الإمارات بدبي، لنحقق بذلك إنجازاً جديداً في مسيرتنا نحو الرقمنة.

وتأسست جوائز «إم إي إيه فاينانس» دعماً لقطاع الخدمات المالية والمصرفية في المنطقة، وتهدف إلى تكريم المؤسسات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي، بما في ذلك الخدمات التجارية، وخدمات الأفراد، والخدمات الاستثمارية، والصيرفة الإسلامية، والتكنولوجيا وإدارة الثروات.

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