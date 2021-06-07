«زوهو» تطور برنامج «بيغين» للشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «زوهو»، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، إضافة مزايا جديدة إلى برنامج «بيغن» لإدارة علاقات العملاء (CRM)، المرتكز على تدفقات المبيعات، والمصمم للشركات الصغيرة في الإمارات، بما في ذلك خاصية عرض تدفق المبيعات على الهواتف الذكية، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع، حيث تتيح للشركات الصغيرة، تعزيز علاقاتها مع عملائها، فيما تتعافى من آثار جائحة «كوفيد 19».

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة «إس إم بي» (SMB Group)، حول سبل التحول التكنولوجي بعد أزمة «كورونا»، أن 42 % من الشركات الصغيرة، أفادت بأن مواكبة متطلبات العملاء، تشكل أحد الدوافع الرئيسة للاستثمار في حل رقمي جديد. وفي هذا الإطار، يوفر برنامج «بيغين» لعملائه، تجربة إدارة علاقات عملاء سلسة وسهلة، من خلال إضافته مزايا تخصيص جديدة، وواجهات برمجة تطبيقات عامة، وآليات تكامل جديدة، وقدرات معززة على الهواتف النقالة.

وجدير بالذكر، أن برنامج «بيغين» شهد منذ إطلاقه في مايو 2020، زيادة متوسط الأرباح بنسبة 40 % من الإيرادات الإجمالية كل ثلاثة شهور، إضافة إلى زيادة متوسط عدد العملاء الجدد بنسبة 32 % شهرياً. كما سجل أكثر من 7500 عميل، خلال عام واحد فقط منذ إطلاقه. ومع استمرار نمو برنامج «بيغين»، سيطرح الحل تحسينات جديدة في وقت لاحق من هذا العام، تشتمل على أتمتة متطورة لتدفق العمل، ودعم العملات العالمية المتعددة وأتمتة العمليات البسيطة المخصصة للشركات الصغيرة.

وقال «حيدر نظام» رئيس زوهو كوربوريشن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأثرت الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، بتفشي الوباء بنسب متفاوتة، ولذا، يسعدنا مساعدتهم على تنمية أعمالهم خلال هذه الظروف العصيبة. لقد كان هدفنا التسهيل على الشركات قدر الإمكان، لتبدأ باستخدام حل لإدارة علاقات العملاء، وذلك من خلال توفير أقل تكلفة على مستوى القطاع، وزمن إعداد يقل عن 30 دقيقة، ومنحى تعلم منخفض جداً. إننا نمضي قدماً في تحقيق رؤيتنا بتوفير أفضل تجربة ممكنة لإدارة علاقات العملاء لعملائنا من الشركات الصغيرة». وأضاف: «تعتبر سهولة التنقل، أحد الجوانب الهامة التي غالباً ما يتغاضى عنها معظم مزودي حلول البرمجيات كخدمة SaaS. ولذا، يسعدني تبنينا حلاً متوافقاً مع الهواتف النقالة، من خلال برنامج «بيغين»، كخطوة هي الأولى من نوعها في القطاع، والتي استفاد منها آلاف العملاء، من خلال خاصية عرض تدفق المبيعات الموحدة».

أبرز التحديثات للبرنامج

قابلية استخدام محسنة: تتيح خاصية عرض تدفقات المبيعات القابلة للتخصيص للعملاء، إمكانية إعادة ترتيب مراحل تدفق المبيعات لديهم، وإعادة تسمية نماذج تلقائية، بناء على احتياجاتهم الخاصة.

بحث أسرع قابل للتنفيذ: يمكن للمستخدمين معاينة نتائج البحث بشكل فوري، واتخاذ إجراءات سريعة، مثل تحديثات الحقل، وإرسال بريد إلكتروني، وإضافة ملاحظات جديدة، دون الحاجة لمراجعة السجلات على حدة.

قابلية توسع أكبر: يمكن للمستخدمين الاتصال مع أي تطبيق لطرف ثالث، والاستفادة من آليات تكامل محلية جديدة مع برامج مثل Mailchimp أو Zoho Books أو Zoho Invoice.

اتصالات هاتفية معززة: ستمتلك خاصية الاتصالات الهاتفية المدمجة لدى برنامج «بيغين»، ميزات خاصة بمركز الاتصال، مثل تسجيل المكالمات وتحويلها، ووضع المكالمات الواردة في الانتظار بشكل تلقائي. كما يتكامل برنامج «بيغين» أيضاً مع أكثر من 85 مزوّد خدمات اتصالات هاتفية خارجي.

تنقل معزز: إن خاصية عرض تدفق المبيعات على الهواتف النقالة الأولى في القطاع، تسهّل على المستخدمين عملية البيع مباشرة من هواتفهم الذكية، أو من خلال تطبيق حصري على نظام «ماك أو إس» (macOS).

وقال كارثيك مانوهاران مدير مبيعات شركة «تكنوماكس سيستمز دي دبليو سي»، التي تعتمد برنامج بيغين: «يشكل برنامج بيغين المنصة الأفضل لمثل هذه الأعمال، فمن خلال تبنينا للبرنامج على مدار الأشهر القليلة الماضية، فقد أصبحت عملية تتبع تدفق المبيعات، أسهل بكثير من قبل، حتى إننا اعتمدنا استقبال المكالمات الهاتفية لدينا عبر تطبيق بيغين على الهواتف النقالة، وهو الأمر الذي سهل تتبع سجل المكالمات بشكل مستمر».

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