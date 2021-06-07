إنجاز الهيكل الخارجي لمشروع «بلغرافيا هايتس 1» بدائرة قرية جميرا

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «إلينغتون العقارية» بإنجاز الهيكل الخارجي لسادس مشاريعها السكنية، «بلغرافيا هايتس 1» في دائرة قرية جميرا رغم التحديات التي فرضتها أزمة الجائحة العالمية.

وشهدت الفعالية الاحتفالية حضور مقاولي المشروع من شركة «اروما انترناشيونال لمقاولات البناء» وفريق المهندسين الاستشاريين من شركة «فيدرال للاستشارات الهندسية» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب ممثلي شركة «إلينغتون العقارية».

ويحتضن مشروع «بلغرافيا هايتس 1» إجمالي 155 شقة سكنية متنوعة. وقال جوزيف توماس الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إلينغتون العقارية»: يؤكد استكمال الهيكل الخارجي لمشروع (بلغرافيا هايتس 1) التزامنا بتقديم مشاريع عقارية عالية الجودة.

ويتضمن المشروع مساحات لعب داخلية وخارجية في الهواء الطلق مخصصة للأطفال، علاوة على مرافق ترفيهية على غرار مسبح شبيه بمسابح المنتجعات، ونادٍ رياضي مزود بأحدث المعدات مع غرف لتبديل الملابس مستوحاة من المنتجعات الصحية، ومركز ألعاب للكبار. أما مناطق الردهات الخارجية فتحتضن مساحات مفتوحة.

ومن بين المشاريع الأخرى للشركة: بلغرافيا 1 وبلغرافيا 2؛ وبلغرافيا سكوير؛ وإيتون بليس؛ وسومرست ميوز، وتقع جميعها في دائرة قرية جميرا، علاوة على ويلتون تيراسز؛ وويلتون بارك ريزيدنسز في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، و«دي تي 1» في وسط مدينة دبي.

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