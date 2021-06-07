أرابيان سنتر يستعين بالخدمات الإدارية لمجموعة الفطيم لمراكز التسوق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أرابيان سبيسز للعقارات التابعة لشركة سعيد ومحمد النابوده القابضة تكليف شركة بليكس للخدمات الإدارية والتابعة لمجموعة الفطيم لمراكز التسوق بإدارة مركز تسوق أرابيان سنتر في دبي.

وستقدّم بليكس التي تأسست في أبريل هذا العام خدماتها في مجال إدارة الأصول والتأجير والتسويق، مع فريق من الخبراء المختصين في القطاع.

ويقع أرابيان سنتر، الذي أسسته مجموعة النابوده عام 2009، بالقرب من طريق المطار ويضمّ أكثر من 200 متجر تجزئة تشمل الأزياء والأثاث المنزلي والإلكترونيات والمجوهرات والعطور والإكسسوارات ووسائل الترفيه العائلي.

كما يحتضن المول لولو هايبرماركت على مساحة 100 ألف قدم مربّع والذي يقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات لتلبية الاحتياجات اليومية للمتسوقين.

وقال عبدالله محمد جمعة النابوده، رئيس مجلس إدارة شركة سعيد ومحمد النابوده القابضة: يشكّل أرابيان سنتر وجهةً عائلية متكاملة للتسوق والترفيه؛ حيث يوفر مجموعة متنوعة من المرافق بما فيها ردهة طعام واسعة ومراكز صحية وطبية وفروع للمصارف.

ونتطلّع إلى تحسين عروضنا من خلال التعامل مع مجموعة الفطيم لمراكز التسوق، وكلنا ثقة أنها ستساعدنا في تجاوز توقعات عملائنا.

قال تيموثي إرنست، مدير مجموعة الفطيم لمراكز التسوق: يسعدنا تقديم ما لدينا من خبرات لتعزيز مكانة أرابيان سنتر من خلال شركة بليكس للخدمات الإدارية الجديدة.

وبالاستفادة من خبرات شركتها الأم، مجموعة الفطيم لمراكز التسوّق، تقدّم شركة بليكس للخدمات الإدارية مجموعةً كاملة من الخدمات تشمل إدارة الأصول وتطويرها، فضلاً عن التأجير وتطوير تجارب العلامات التجارية لمراكز التسوق ومؤسسات تجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.

وتضمن بليكس لشركائها تحقيق نمو مستمر وقيمة ملموسة على المدى البعيد من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية، وبالاستفادة من الخبرات المتعمقة التي تتميز بها مجموعة الفطيم لمراكز التسوق في إدارة مراكز التسوق وعمليات تجارة التجزئة.

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