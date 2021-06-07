افتتاح توسعة مرافئ الفجيرة باستثمار يبلغ مليار درهم

المصدر: (الفجيرة ــ وام)

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، توسعة مرافئ الفجيرة المملوكة لموانئ أبوظبي، التي تستثمر في تطوير محطة الحاويات في ميناء الفجيرة بمبلغ مليار درهم، حيث سيسهم في تعزيز طاقته الاستيعابية من خلال تطوير مشاريع البنى التحتية، وتحسين خدمات هذا المركز البحري الحيوي في الإمارات.

وأكد سموه، أهمية دور مرافئ الفجيرة كوجهة بحرية عالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، قادرة على استقبال السفن والناقلات البحرية والشحنات من الأحجام والفئات كافة. ويشكل مشروع تطوير المرافق متعددة الأغراض ضمن ميناء الفجيرة إنجازاً كبيراً يتوافق مع خطة الفجيرة الاستراتيجية 2040 الطموحة، ويتيح إتمام أعمال التوسعة التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام زيادة إنتاجية مناولة البضائع العامة في الميناء إلى 1.3 مليون طن، كما ستزيد قدرات مناولة الحاويات إلى 720,000 حاوية نمطية.

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