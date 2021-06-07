«حمدان للإبداع والابتكار» يوفر خدمات اسـتشارية قانونية لرواد الأعمال بأسعار تنافسية

المصدر: دبي - البيان

وقّع مركز حمدان للإبداع والابتكار في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية بهدف تقديم خدمات الاستشارة التخصصية بأسعار تنافسية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ذوي الأفكار الإبداعية.

ووقع الاتفاقية في مركز حمدان للإبداع والابتكار في قرية الأعمال بدبي، عبد العزيز المازمي مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصالح العبيدلي، شريك في المستشار الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.

وأفاد المازمي بأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تسعى إلى توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والتطويرية بأسعار تفضيلية لرواد الأعمال، وذلك في سبيل دعم مسيرتهم التنموية، والارتقاء بخدماتها في السوق المحلية إلى أعلى مستويات الجودة والتنافسية. وتعد الشراكة ذات قيمة مضافة لمنتسبي المركز وكذلك أعضاء المؤسسة.

وقال صالح العبيدلي: نقدم من خلال الاتفاقية باقة شاملة لدعم تأسيس الأعمال واستمراريتها، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتشمل جلسات مجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخدمات قانونية منها تأسيس الشركات وصياغة وإعداد كل العقود والاتفاقيات التي تؤسس وتدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعداد اتفاقية الشركاء، اتفاقية شراء/‏‏‏اكتتاب أسهم، اتفاقية التوريد، الشروط والأحكام للمنصات الإلكترونية واتفاقيات الاستثمار.

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