الإمارات تستضيف اجتماعات اتحاد الغرف العربية والخليجية

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف الإمارات بدءاً من اليوم حتى 9 يونيو أعمال الدورة 131 لاتحاد الغرف العربية والاجتماع الـ 55 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجي بفندق إنتركونتننتال دبي فسيتفال سيتي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واتحاد الغرف العربية، واتحاد الغرف الخليجية.

وأكد محمد الرميثي، رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استضافة الإمارات هذه الاجتماعات التي سيشارك فيها أكثر من 100 شخص يمثلون 14 دولة عربية، تأتي في إطار حرصها الدائم على تعزيز العمل العربي والخليجي الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التجارة البينية. وأضاف أن الاستضافة تنبع أيضاً من إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة. وإطلاق المبادرات الاستثمارية التي تستجيب لاحتياجات التنمية. وأشار إلى أن غرف الإمارات، اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لانعقاد هذه الاجتماعات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الإمارات كشريك رئيسي في إدارة الفعاليات الإقليمية والدولية حضورياً وافتراضياً.

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