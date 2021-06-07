1.1 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.1 مليار درهم، حيث تم تسجيل 334 مبايعة بقيمة 661.2 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 183.68 مليون درهم و306 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.52 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 68 مليوناً. وجاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 84 مبايعة بقيمة 108 ملايين درهم، وتلتها الثنية الخامسة بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 22 مليوناً.

وسجلت الرهونات 376.09 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 112.39 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 263.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة النهدة الثانية بقيمة 98 مليون درهم ورهن بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 68 مليوناً. وتم تسجيل 17 هبة بقيمة 61.78 مليون درهم أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 48 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين.

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