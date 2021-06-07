داني سيبرايت: زيادة فرص الاستثمار المتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أكد داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي في حديث له مع «أرابيان بزنس» أن الروابط الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة تلعب دوراً حيوياً في العلاقات الأمريكية الإماراتية الأوسع نطاقاً، ونشهد ذلك بوضوح في مرحلة التعافي الاقتصادي اللاحق بمرحلة الجائحة من خلال علاقات وطيدة مع كل من الولايات المتحدة الـ 50.

وأضاف:" في كولورادو أسفرت الشراكة بين مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ ومختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو بولدر بوصول مسبار الأمل بنجاح إلى الكوكب الأحمر، ويقوم مكتب ولاية كولورادو للتنمية الاقتصادية والتجارة الدولية الأسبوع المقبل بمهمة تجارية افتراضية إلى الإمارات، ضمن عدد من المهمات المماثلة المقررة من قبل مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي لتوسيع الاستثمار المتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة".

استثمار مباشر

وأضاف: «حكومات الولايات قادرة كذلك على تقديم امتيازات اقتصادية وضريبية تجعل الولايات أكثر استقطاباً للاستثمار الخارجي المباشر من خلال المؤسسات القائمة في الإمارات الباحثة عن فرص استثمارية في الولايات المتحدة».

وقال إن الولايات الخمسين الأمريكية تحظى ببعض الفرص الاقتصادية مع الإمارات، وأبرز تلك في تكساس وكاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا ونيو جيرسي. وأضاف: «أما ميشيغان ومينيسوتا وجورجيا ونورث كارولينا وماريلاند وأريزونا وكولورادو فولايات مؤهلة لأن تشهد نمواً هائلاً في علاقاتها التجارية الإجمالية مع الإمارات».

وأضاف سيبرايت بأن مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي قد أعطى في المدى القريب، الأولوية للمهمات التجارية الافتراضية والواقعية التي ستجري خلال عامي 2021 و2022، من وإلى الإمارات.

وتطرق كذلك في حديثه إلى إكسبو دبي 2020، حيث أكد أنه «يوفر منصة مهمة على وجه التحديد في فترة لاحقة من هذا العام للوفود التجارية المبعوثة والموجهة من الدولة للتعلم حول فرص العمل ليس فقط في الإمارات بل المنطقة ككل».

وأشارت الإحصائيات إلى أن إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين الإمارات وأمريكا بلغ 24.4 مليار دولار في العام 2019، بحيث حققت الصادرات الأمريكية للإمارات قرابة 20 مليار دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز