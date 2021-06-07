افتتاح توسعة مرافئ الفجيرة باستثمار مليار درهم

المصدر: الفجيرة – وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية دور مرافئ الفجيرة كوجهة بحرية عالمية، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، قادرة على استقبال السفن والناقلات البحرية والشحنات من الأحجام والفئات كافة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه توسعة مرافئ الفجيرة، المملوكة لموانئ أبوظبي، التي تستثمر في تطوير محطة الحاويات في ميناء الفجيرة، بمبلغ مليار درهم سيساهم في تعزيز طاقته الاستيعابية، من خلال تطوير مشاريع البنى التحتية وتحسين خدمات هذا المركز البحري الحيوي في دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي: «إن إمارة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصبحت من المراكز الرئيسية المهمة على خارطة إمداد النقل البحري العالمي، لما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، الذي ساعدها على توفير المناخ المشجع للاستثمار بالتوازي مع دورها كرافد حيوي في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية بالفجيرة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي والدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أعمال التطوير الجارية في مرافئ الفجيرة ومن ضمنها تشييد مرافق جديدة ضمت مركزاً جديداً للوثائق وسعادة المتعاملين، ومناطق إضافية للتصوير بالأشعة السينية والتفتيش الجمركي، ومواقف إضافية للشاحنات، وورشة هندسية جديدة متطورة بمساحة 600 متر مربع، بالإضافة إلى مجمع شبه آلي جديد لبوابات المحطة، ومركز لقيادة عمليات الميناء.

دعم الإنجازات

وبهذه المناسبة، توجه فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه للإنجازات التي جرى تحقيقها في تطوير مرافئ الفجيرة من قبل موانئ أبوظبي وتساهم أيضاً في دعم الأهداف الاستراتيجية لإمارة الفجيرة واستراتيجية التنمية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات.

بدوره أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن الافتتاح الرسمي لبرنامج توسعة مرافئ الفجيرة يشكل محطة رئيسية من محطات تطوير القطاع البحري في إمارة الفجيرة، معرباً عن شكره وتقديره لتشريف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ليشهد تفاصيل هذا الإنجاز الذي تطلب جهوداً كبيرة قدمها فريق العمل بأعلى درجات المهنية.

من جهته قال عبد العزيز مبارك البلوشي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة - موانئ أبوظبي: «إن التوسعة الجديدة لمرافئ الفجيرة تعتبر ثمرة للجهود الدؤوبة التي بذلتها موانئ أبوظبي بهدف إحداث تحول جذري في مرافقها وتحديثها كي تتمكن من تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً رائداً لجميع أنواع البضائع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات».

حضور

حضر الافتتاح محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة، ومحمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، والمهندس علي جاسم المزروعي، مدير مكتب شؤون المبادرات عضو لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، وعبد العزيز مبارك البلوشي، الرئيس التنفيذي لمرافئ الفجيرة - موانئ أبوظبي.

الخطة الاستراتيجية 2040

يشكل مشروع تطوير المرافق متعددة الأغراض ضمن ميناء الفجيرة إنجازاً كبيراً يتوافق مع خطة الفجيرة الاستراتيجية 2040 الطموحة، كما تسهم البنى التحتية المطورة والخدمات المحسنة في دعم الاستراتيجية الشاملة لمرافئ الفجيرة الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً يسهم في تيسير حركة التجارة بين منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وشبه القارة الهندية والبحر الأحمر وشرق أفريقيا.

كما يتيح إتمام أعمال التوسعة التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام زيادة إنتاجية مناولة البضائع العامة في الميناء إلى 1.3 مليون طن، مع 25.000 متر مربع كمساحة مخصصة للبضائع العامة متعددة الأغراض، ولخدمات البضائع المدحرجة، كما ستزيد قدرات مناولة الحاويات إلى 720.000 حاوية نمطية عبر مساحة إجمالية للمحطة تبلغ 110.000 متر مربع.

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