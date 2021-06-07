أعمال مطاعم الإمارات تعود لمستوى ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أظهرت بيانات «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ارتفاعاً ملحوظاً في إنفاق المستهلكين في المطاعم بالإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بمعدلات تضاهي الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة التي تعد أكبر مستحوذ تجاري في الإمارات أن إجمالي الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 1% خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 قبيل الإعلان عن الإغلاق الشامل لاحتواء جائحة «كوفيد 19».

مستويات النمو

وسجلت فئة الوجبات السريعة بما فيها مطاعم الوجبات السريعة ومأكولات الشارع وشاحنات الأطعمة والمخابز، أعلى مستويات النمو في المعاملات عبر نقاط البيع في المطاعم خلال الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 20% تقريباً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتزامناً مع مواصلة عملها بالبروتوكولات الصارمة وخضوعها لعمليات التفتيش المنتظمة ضماناً للامتثال، شهدت مستويات الإنفاق في المقاهي نمواً متوسطاً من خانة واحدة خلال الربع الأول 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد المأكولات المفضلة، سجلت فئة الأطعمة والمشروبات في المقاهي أعلى مستويات الانتعاش. وسجلت فئة المأكولات الشرق أوسطية نمواً ملحوظاً في الإنفاق خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي ضوء الجائحة المتواصلة، ساهم القبول المتنامي للمدفوعات الرقمية واللاتلامسية، بما فيها خيارات الدفع «ضمن التطبيق» حتى لدى تناول الطعام في المطاعم، في مساعدة المطاعم على مواكبة سلوكيات الدفع المتغيرة وطمأنة العملاء وضمان تجربة أكثر أماناً. وخلال الربعين الماضيين على وجه التحديد، نجح القطاع في العودة من حالة الهبوط الحاد الناجمة عن تفشي الفيروس، ليواصل التعافي بتفاؤل متوسط في ضوء إقبال المزيد من العملاء على اختيار المعاملات اللاتلامسية.

رؤى موسعة

وقال إيان جيجنز، رئيس قسم الخدمات الاستشارية والمعلومات في «نتورك إنترناشيونال»: «ينطوي فهم أنماط الإنفاق على أهمية بالغة بالنسبة للشركات الراغبة بتعزيز قدرتها على تلبية التغيرات في تفضيلات العملاء، وهنا يأتي دور الرؤى الموسعة التي نوفرها حول المدفوعات لمساعدة قطاع المطاعم والموردين ذوي الصلة بالقطاع على رصد الفرص الجديدة واتخاذ القرارات الأكثر ذكاءً. وباعتبارنا المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نحرص دائماً على مواكبة أحدث التحولات والتغيرات الرقمية وتوفير الفرص التي تتيح لعملائنا استخدام تقنيات المدفوعات الأكثر تقدماً بكل سلاسة في بيئة تشهد تطوراً متسارعاً».

معاملات نقاط البيع

تعد «نتورك إنترناشيونال» أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، وتستند هذه الأرقام إلى تحليلات الشركة لمعاملات نقاط البيع في المطاعم عبر جميع أنحاء الدولة بين شهري يناير ومارس 2021.

وتسعى الشركة إلى تلبية احتياجات العملاء سريعة التطور، وتمكينهم من خدمة عملائهم عبر مجموعة واسعة من خيارات الدفع، والتنفيذ الناجح، وتحقيق التقدم عبر مسرعات النمو مثل الاستحواذ على مجموعة DPO والدخول إلى السوق السعودية».

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