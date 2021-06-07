250 % نمو مبيعات «إعمار العقارية» في 5 أشهر إلى 10.5 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

زادت المبيعات العقارية لشركة إعمار العقارية في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 250 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ إجمالي المبيعات حتى الآن 10.5 مليارات درهم، مقابل 3 مليارات من الفترة نفسها في العام الماضي. وتتوقّع الشركة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021.

وقال محمّد العبار مؤسّس إعمار: هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة مجموعتنا وجودة منتجاتنا وشغف عملائنا وموظّفينا، وأنا على ثقة من أن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ، وذلك على ضوء السياسات الحكيمة لدولة الإمارات، ما يضع إعمار في موقع مثالي للاستفادة من ذلك. ومنذ بداية العام أطلقت إعمار مجموعة من الإصدارات العقارية مثل «جولف بلايس تيراسز» في دبي هيلز استيت، و«كايا» و«بلِس» في المرابع العربية 3، و«بالاس بيتش ريزيدنس» في إعمار بيتشفرونت. كما قامت بتسليم وحدات سكنية في دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب.

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