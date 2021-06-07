مزايا دبي تستقطب الأثرياء

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «تليمر» البريطانية المتخصصة في خدمات الوساطة الاستثمارية أن دبي قادرة على استقطاب الأثرياء المقيمين في هونغ كونغ، للقدوم إلى دبي بُغية الاستقرار بها، وذلك بفضل ما تمتلكه دبي من منظومة متميزة لمنح إقامات طويلة الأجل لبعض الفئات من الأجانب، برنامج فعّال لتطعيم السكان باللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد 19»، ومساكن ذات أسعار مناسبة.وأفادت «تليمر» في التقرير الذي أصدرته خصيصاً لعملائها أن دبي تتمتع في الوقت الراهن بشعور بحركة الحياة على نحو طبيعي، وهو شعور يندر توافره حالياً في مختلف مدن العالم التي تعاني من فرض قيود على غالبية مظاهر الحركة والنشاط الاقتصادي في سياق جهاد احتواء الجائحة.

وأوضح التقرير أن هذا الشعور يُعد عاملاً رئيسياً لجذب الأثرياء المقيمين في هونغ كونغ، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المعيشة في دبي بالمقارنة مع كلٍ من هونغ كونغ وسنغافورة بنسبة 20% على الأقل، ما يعزز جاذبية دبي كوجهة لإقامة الأشخاص فائقي الثراء المقيمين حالياً في كلٍ من المدينتين الأخريين.

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