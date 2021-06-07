تـباين أداء أسواق الأسهم.. والسيولة فوق 1.4 مليار

المصدر: دبي – عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية، أمس، مع استمرار تعرضها لعمليات بيع على بعض الأسهم القيادية، ووسط استمرار زخم من السيولة المليارية.

وتراجع سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بعمليات شرائية، استهدفت أسهم «الدار» و«العالمية القابضة» و«أدنوك للتوزيع».

وانخفض سوق دبي 0.11% إلى 2820.71 نقطة بضغط أسهم العقارات والبنوك والسلع الاستهلاكية، فيما صعد سوق أبوظبي 0.26% عند 6623.41 نقطة بدعم أسهم العقار والاتصالات والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.41 مليار درهم، منها 1.25 مليار في أبوظبي، و156.63 مليوناً بدبي، وجرى تداول مليون سهم موزعة بواقع 125.34 مليوناً في أبوظبي، و91.58 مليوناً بدبي، من خلال 3937 صفقة، واستحوذت 3 أسهم في أبوظبي وهي «العالمية القابضة» و«الدار» و«أبوظبي الأول» على 83.3% من السيولة الإجمالية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.87% مع تراجع «داماك العقارية» 8.6% و«إعمار للتطوير» 2.42%، فيما صعد «إعمار مولز» 1% و«إعمار العقارية» 0.24% و«ديار للتطوير» 0.33%، وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية 0.42% مع هبوط «الإمارات للمرطبات» 3.8%، ونزل قطاع البنوك 0.05% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.08%، فيما صعد «دبي الإسلامي» 1.23%.

في المقابل، ارتفع قطاع النقل 0.88% مع صعود «العربية للطيران» 1.4% و«أرامكس» 4.12% فيما نزل «الخليج للملاحة» 2.5%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.68% مع صعود «سوق دبي المالي» 2.7%، و«دبي للاستثمار» 1.65% و«شعاع كابيتال» 1.61%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 40.4 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 39.18 مليون درهم، وحقق «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 6.8%، فيما كان «داماك العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.6%.، واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 27.37 مليوناً، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعاد سوق أبوظبي للصعود بدعم ارتفاع قطاع العقارات 1.83% مع نمو «الدار العقارية» 1.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.55%، فيما صعد قطاع الصناعة 1.29% مع ارتفاع «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» 14.4%، وزاد قطاع الاتصالات 0.74% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 0.13% معززاً بارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.7%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.4% بعد صعود «الواحة كابيتال» 2.9%، فيما صعد «أم القوين للاستثمارات العامه» 2.2% و«العالمية القابضة» 0.26%، وارتفع قطاع الخدمات 0.27% بعد صعود «أبوظبي الوطنية للفنادق» 1.7%، فيما زاد «طاقة» 0.72%، واستقر «أدنوك للتوزيع».

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 683.78 مليون درهم، تلاه «الدار» 198.66 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» 164.047 مليوناً. وحقق «أسمنت رأس الخيمة للاستثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.4%، فيما كان «الشارقة للإسمنت» الأكثر انخفاضاً 2.4%، ومال المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 9.09 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع.

«إعمار»: لم نعيّن بنكاً لصكوك

أكدت شركة «إعمار العقارية»، أنها لم تعين أي بنك رسمياً، لإصدار أي صكوك، وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في إفصاح، أمس: «بالإشارة إلى الخبر المنشور بأن إعمار العقارية تعين بنوكاً لبيع صكوك دولارية نؤكد أنه لم يتم تعيين أي بنك رسمياً لإصدار أي صكوك».

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر، إن «إعمار العقارية» عينت بنوكاً من أجل إصدار صكوك مقومة بالدولار، دون الكشف عن المبالغ المستهدفة.

إفصاحات

ـــ أعلن سوق دبي المالي، أنه تم إيقاف التداول على أسهم شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، اعتباراً من أمس، وذلك نتيجة الاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة.

ـــ يجتمع مجلس إدارة شركة دانة غاز الأربعاء لانتخاب رئيس ونائب لرئيس مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير سير العمليات والمشروعات بالإمارات ومصر وإقليم كردستان، إلى جانب تقرير نصف سنوي عن ميزانية الشركة وخطة العمل وتقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

ـــ أعلنت شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية انضمام شينا ريدي بمنصب المدير العام.

صفقة كبيرة على «مخازن زي»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تنفيذ صفقة كبيرة في سوق أبوظبي على أسهم «مخازن زي»، بقيمة 31.22 مليون درهم. وتم تنفيذ الصفقة على 3.5 ملايين سهم، بما نسبته 3.5% من أسهم الشركة.

والشركة مساهمة خاصة مدرجة في منصة السوق الثاني ببورصة أبوظبي

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