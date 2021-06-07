«عمومية» بنك الشارقة تستعرض الأداء القوي وتحديات 2020

المصدر: الشارقة - البيان

عقد بنك الشارقة مؤخراً اجتماع الجمعية العمومية السنوي الافتراضي للمساهمين، حيث تم استعراض الأداء القوي للسنة المالية 2020، التي نجح خلالها البنك في الحفاظ على قيمة أرباحه الأساسية رغم التحديات التي خلفتها جائحة «كوفيد» والتضخم المفرط الذي أثر على فرعه اللبناني.

وارتفع صافي حقوق المساهمين إلى 3,16 مليارات درهم مقارنة بـ 3,01 مليارات في السنة المالية 2019، مما يعكس استمرار البنك في تحقيق القيمة للمستثمرين. وقد وافقت الجمعية العمومية للمساهمين على زيادة نسبة المساهمين الأجانب من 30% إلى 40%.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن أداءنا المميز في السنة المالية 2020 يبرز قدرتنا على الصمود رغم التحديات غير المسبوقة التي فرضت نفسها. وسجلنا أداءً قوياً في الإمارات، فيما حافظ فرعنا اللبناني على أدائه التشغيلي رغم الظروف الصعبة. والأهم من ذلك أن قدرتنا على النجاح في مواجهة الشدائد تجلّت بوضوح من خلال زيادة صافي حقوق المساهمين بنسبة 11%، مما يدل على القيمة التي نخلقها لمستثمرينا فيما نسعى لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل؛ وهو أمر يسعدنا بلا شك.

وأضاف: نسعى دوماً للتركيز على تزويد عملائنا بمنتجات وخدمات جذابة، فضلاً عن اتباع نهج مدروس في الإقراض والتمويل والتعافي. ويعتبر أداؤنا التشغيلي خير برهان على نجاحنا في ذلك، فقد أثمر عن أرباح أساسية قدرها 176 مليون درهم رغم الظروف المعاكسة المتمثلة بجائحة «كوفيد 19» والتضخم المفرط الذي شهده الاقتصاد اللبناني. وسنواصل تزويد عملائنا بخدمات مخصصة اشتهرنا بها دائماً من أجل دعم استمرارية نجاح وتطوير أعمالنا.

وخلال السنة المالية 2020، حققت مجموعة «بنك الشارقة» زيادة بنسبة 11% في قاعدة ودائع العملاء لتبلغ قيمتها 23,67 مليار درهم إماراتي. وحافظ البنك على جودة الأصول والمعايير السليمة بفضل نهجه الصارم في الإقراض والتمويل والتعافي. كما حافظ البنك على قوة ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 36,14 مليار درهم.

حقوق المساهمين

تعزى الزيادة في قيمة حقوق المساهمين إلى صافي أرباح العمليات التشغيلية للبنك في الإمارات، الذي بلغ 309 ملايين درهم، وصافي الأرباح الموحدة للمجموعة (قبل التعديلات غير النقدية الاستثنائية المتعلقة بفرع البنك في لبنان، «بنك الإمارات ولبنان» الذي بلغ 176 مليون درهم.

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