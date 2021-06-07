الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تتفوق على المطلوبات بـ 86.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي - وام

تفوقت الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية على مطلوباتها من الفئة ذاتها بمقدار 86.5 مليار درهم خلال أبريل 2021، الأمر الذي يعكس الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الإماراتية التي باتت تصنف بكونها الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط من قبل العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة بعمليات التصنيف.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الإجمالي التراكمي لقيمة الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية وصلت إلى 712.56 مليار درهم تقريباً مع نهاية شهر أبريل الماضي في حين وصلت قيمة مطلوباتها الأجنبية 626 مليار درهم تقريباً في الشهر ذاته.

وتشكل الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 84% من إجمالي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في الإمارات البالغ قيمتها 847.92 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام 2021، وذلك بحسب إحصائيات المصرف المركزي.

وتمثل المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 86% من إجمالي المطلوبات الأجنبية للجهاز المصرفي والتي بلغت قيمتها 727 مليار درهم تقريباً خلال فترة الرصد ذاتها.

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