«إينوك» تفتتح محطتي خدمة في الرحمانية بالشارقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة إينوك افتتاح محطتي خدمة جديدتين في الشارقة، ليرتفع عدد محطات الخدمة التابعة لها في الإمارة إلى 9 محطات، وإجمالي 155 محطة في مختلف أنحاء الإمارات.

وتقع المحطتان الجديدتان في منطقة الرحمانية السكنية على «شارع الإمارات» (E611)، ويأتي افتتاحهما في إطار خطة المجموعة لتشييد 12 محطة خدمة جديدة في الشارقة بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي على الوقود وخدمات المركبات في الإمارة.

وبمساحةٍ تبلغ 5,600 متر مربع للمحطة الأولى و3,911 متر مربع للمحطة الثانية، تضم كل محطة 6 مضخات وقود مؤتمتة و5 خزانات تتسع لنحو 15 ألف غالون، كما تضم متجر «زووم» مع أكثر من 7,500 منتج من الأطعمة والمشروبات، ومنفذ «برونتو» لتلبية الاحتياجات اليومية للعملاء.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «من موقع إمارة الشارقة كثالث أكبر إمارة في الدولة وتضم حالياً تعداداً سكنياً متنامياً يزيد على مليون نسمة، تأتي جهودنا المتواصلة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لنا في الشارقة تماشياً مع استراتيجيتنا طويلة الأمد لتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة على مستوى الدولة».

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