10 مسوح إحصائية تنطلق في أبوظبي خلال 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ مركز الإحصاء – أبوظبي أعمال 10 مسوح إحصائية لسنة 2021، والتي تهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة تسهم في إعداد وبناء مؤشرات إحصائية تعكس الآثار الإيجابية والسلبية لجائحة «كوفيد 19» في مختلف المجالات التنموية لإمارة أبوظبي، وتقدّم صورة تفصيلية واضحة لمتخذي القرار لصياغة الخطط وإعداد الدراسات والبحوث المبنية على أسس علمية وبيانات دقيقة تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتساهم في الارتقاء بمسيرة التنمية والازدهار في إمارة أبوظبي.

وأشار أحمد الشيبة الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع البيانات في مركز الإحصاء - أبوظبي، إلى أهمية نتائج ومخرجات المسوح الإحصائية وتجاوب الجمهور الفعال معها، قائلاً: أطلقنا المسوح الإحصائية لعام 2021 تحت شعار «معكم نبني بيانات للمستقبل»، والتي تعد إحدى الأدوات الفعالة لتطوير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن إمارة أبوظبي؛ من خلال مخرجاتها يتم جمع وتصنيف وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وفق معايير عالمية.

مضيفاً: إن العمل الإحصائي يستند بشكل أساسي إلى توفر البيانات الدقيقة والحديثة، وتعاون جميع أفراد المجتمع والشركات المستهدفة، بالتجاوب مع المسوح الإحصائية والإدلاء بالبيانات اللازمة في الوقت المناسب؛ حيث تبلغ أهميته في عملية إعداد وتوفير مؤشرات إحصائية تدعم صانعي القرار وكافة المؤسسات الحكومية في إمارة أبوظبي وقطاع الأعمال لتحقيق نمو وتطور كافة القطاعات الاقتصادية وغيرها. وعبر الشرياني عن شكره لكافة الأفراد والمؤسسات المساهمين والمتجاوبين مع المركز بكل شفافية وحرص، وأكد أن البيانات التي يوفرها الأفراد والشركات تنصب نتائجها في دعم استراتيجية أبوظبي التنموية الطموحة.

يتولى المركز تنفيذ المسوح الإحصائية المتعلقة بالمجالات المختلفة في إمارة أبوظبي، ويشمل برنامج المسوح التي يجريها المركز بشكل دوري كل من:



المسح الاقتصادي السنوي

ينفذ مركز الإحصاء – أبوظبي المسح الاقتصادي السنوي، والذي يعد أهم مصادر البيانات لإعداد الإحصاءات الاقتصادية وتوفير التقديرات القومية السنوية اللازمة لإعداد مجاميع الحسابات القومية، والبيانات اللازمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، بالإضافة إلى توفير البيانات اللازمة لأصحاب المشاريع ورجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة ولتقييم قراراتهم الاستثمارية، وتوفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والنمو في القطاعات النفطية وغير النفطية.



المسح الاقتصادي الربعي

يأتي المسح الاقتصادي الربعي ضمن المسوح الاقتصادية التي ينفذها مركز الإحصاء – أبوظبي بصفة ربع سنوية لتوفير إحصاءات رسمية قصيرة المدى عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة، مما يساعد على التعرّف إلى وضع الاقتصاد حسب الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المؤسسية في إمارة أبوظبي والتغيرات الموسمية التي تطرأ عليه. وتلبي نتائج المسح الاقتصادي الربعي احتياجات العملاء ومتخذي القرار وراسمي السياسات وتزودهم بمؤشرات قصيرة المدى عن الوضع الاقتصادي المحلي.



مسح الاستثمار الأجنبي السنوي

تتمثل أهداف مسح الاستثمار الأجنبي في التعرف إلى واقع الاستثمار الأجنبي في الإمارة، ما يسهم في تحسين البيئة المحلية للأعمال وخلق المناخات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وتكمن أهميته في بناء قاعدة بيانات تعكس وضع الاستثمار الأجنبي في المؤسسات المقيمة في إمارة أبوظبي حسب النشاط الاقتصادي والدول التي تتدفق منها الاستثمارات.



مسح الاستثمار الأجنبي المباشر الربعي

يعد أحد أهم المسوح الاقتصادية الدورية الربعية التي يجريها مركز الإحصاء – أبوظبي، والتي تستهدف كافة فروع الشركات الأجنبية والمنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي التي وردت بها مساهمات أجنبية من غير المقيمين في رأسمالها؛ يسهم المسح في توفير مؤشرات قصيرة المدى لرصد وضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وتكمن أهميته في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات للتعرف إلى الاتجاه العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة وحجمها في إمارة

أبوظبي، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية التي يتجه إليها الاستثمار الأجنبي والدول المستثمرة في الإمارة.



مسح البحث والتطوير

دعماً لتطوير منظومة المعرفة والابتكار وجعل أبوظبي منارة للابتكار والتكنولوجيا، يقوم مركز الإحصاء – أبوظبي بتنفيذ مسح البحث والتطوير لتوفير وتطوير مؤشرات إحصائية تعكس واقع البحث والتطوير والابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى تحسين قاعدة المعرفة والقدرة على المنافسة والابتكار، وتوفير البيانات اللازمة لدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات.



المسح البيئي

حرصاً من مركز الإحصاء – أبوظبي على أهمية التوازن البيئي واستدامة النظم البيئية، يحرص المركز على تنفيذ المسح البيئي بشكل سنوي. يعد المسح البيئي المصدر الرئيسي لإعداد الإحصاءات البيئية وتوفير بيانات بيئية حديثة ودقيقة تسهم في تحسين عملية رصد حالة البيئة وتوفير إحصاءات إنفاق المنشآت على برامج حماية البيئة، مما يدعم بدوره اتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بالبيئة، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم عملية حصر انبعاثات الغازات الدفيئة بأبوظبي، وتحسين إحصاءات الطاقة والمياه، والإحصاءات المتعلقة بكميات وتركيب النفايات الصلبة.



مسح تحديث الإطار الاقتصادي

من أهداف مسح تحديث إطار المنشآت توفير إطار إحصائي حديث لإمارة أبوظبي يشمل جميع المنشآت الاقتصادية العاملة حسب توزيعها الجغرافي ونشاطها الاقتصادي، وحجم العمالة وإجمالي الإيرادات ورأس المال المدفوع. وتعتبر نتائج مسح تحديث الإطار الاقتصادي هي الأساس لتكوين إطار معاينة إحصائي يمكن الاعتماد عليه في سحب عينات المسوح المختلفة.



مسح التجارة الخارجية للخدمات

يعتبر المركز من الجهات السباقة لعمل مسح التجارة الخارجية للخدمات، والذي يمثل استكمالاً لسلسلة بيانات التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي. يحصر مسح التجارة الخارجية للخدمات كافة الأنشطة الخدمية في التجارة الخارجية في عدد من المجالات كالسياحة والصناعات التحويلية والتشييد، ما يوفر بيانات مهمة في حساب الناتج المحلي وميزان المدفوعات والتبادل التجاري الخارجي للإمارة.



مسح الطاقة

يُعد مسح الطاقة واحداً من المشاريع الرئيسية والحيوية التي ينفذها مركز الإحصاء- أبوظبي بشكل سنوي، والذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة عن طبيعة استهلاك الغاز الطبيعي في إمارة، عن طريق توفير بيانات حديثة وذات دلالة عن قطاع الطاقة ومحتوياته.



مسح القوى العاملة

تسهم مخرجات مسح القوى العاملة في عملية تخطيط وتنظيم سوق العمل وإعداد البرامج التطويرية للموارد، حيث يهدف مركز الإحصاء – أبوظبي من خلال هذا المسح إلى التعرف إلى حجم القوى العاملة وخصائصها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدير معدلات البطالة والتشغيل والمشاركة والإعالة الاقتصادية التي تعكس المتغيرات الحاصلة في سوق العمل في إمارة أبوظبي.

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