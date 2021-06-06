"الظاهرة بايوا" تفتتح مرفقا جديدا في دبي دعماً لجهود الأمن الغذائي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "الظاهرة بايوا"، الشركة الرائدة في مجال الأعمال الزراعية المستدامة والتي تتّخذ من دولة الإمارات مقراً لها، افتتاح مرفقها الجديد في إمارة دبي. وتعزز هذه الخطوة من وصول الطماطم عالية الجودة والمزروعة داخل الدولة تحت العلامة التجارية "محلي" إلى أسواق دبي والإمارات الشمالية.

وسيساهم المرفق الجديد في تعزيز الإمكانات اللوجستية للشركة، وتسريع وتيرة توزيع محاصيلها في مختلف الأسواق المحلية. ويتضمن هذا المرفق منصةً مُجهَّزةً بالكامل لتحميل وتفريغ الحاويات على متن الشاحنات، يتولى إدارتها وتشغيلها فريق عملٍ خبير لضمان كفاءة العمليات.

وقال جورج تشيرني، مدير عام شركة "الظاهرة بايوا": "بفضل موقعه الاستراتيجي في قلب سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، يعزز المرفق الجديد إدارتنا لعمليات النقل والتوزيع اليومية لمحاصيلنا، ويضمن وصولها إلى الأسواق المحلية بدبي والإمارات الشمالية خلال ساعاتٍ قليلة. وتعكس هذه الخطوة جاهزيتنا لخدمة جميع أسواق الدولة تماشياً مع رؤيتنا الطموحة في التوسع وترسيخ ريادتنا ضمن القطاع الزراعي المستدام. ونتطلّع قُدُماً إلى رَفد المتاجر المحلية الكبرى بالطماطم الطازجة عالية الجودة بصورة فورية وسريعة، مدعومين بقدرة عالية على تلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية وتوفير خياراتٍ أفضل للمستهلكين، لا سيما الطماطم المزروعة محلياً التي تتفرّد بجودتها العالية ومذاقها المتميز."

ويبرز "الظاهرة بايوا" باعتباره مشروعاً رائداً في مجال الزراعة القائمة على الابتكار في دولة الإمارات، حيث يتبنّى منهجيةٌ متكاملة تستهدف دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال اعتماد أفضل الممارسات الزراعية المُستدامة.

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