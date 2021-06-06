غرفة رأس الخيمة تسجل 427 منشأة توزعت على 21 جنسية بالربع الأول من 2021

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 427 منشأة جديدة، خلال الربع الأول من عام 2021، منها 33 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و24 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان لشهر مارس النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الشهر 169 منشأة، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 5256 منشأة خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة: توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الربع الأول من العام الحالي على درجات العضوية التابعة للغرفة، والتي تصنف حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 21 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 5%، كما سجلت 13 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 3%، أما الدرجة الأولى فقد سجلت فيها 63 منشأة بنسبة 15%، تلتها الدرجة الثانية، والتي سجلت فيها 122 منشأة بنسبة 29%، فيما حظيت الدرجة الثالثة بالنسبة الأكبر من المنشآت المسجلة، والتي وصلت إلى 46% بواقع 199 منشأة، في حين سجلت 9 منشآت في الدرجة الرابعة بنسبة 2%.



تقسيم المنشآت

وأشار إلى أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الأكبر من بين العضويات المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت حصتها 8.43%، وبواقع 187 عضوية جديدة، جاءت بعدها العضويات في الشكل القانوني وكيل الخدمات بعدد 115 منشأة بنسبة 27%، فيما بلغت نسبة العضويات في الشركات ذات المسؤولية المحدودة 22% بعدد 94 منشأة، وسجلت 20 شركة أعمال مدنية جديدة بنسبة 5%، و10 منشآت جديدة في الشكل القانوني شركة الشخص الواحد شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 2%، في حين سُجلت شركة توصية بسيطة واحدة.

وأضاف: عند الحديث عن رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الأول من عام 2021 فنجد أنها بلغت 246 مليوناً و410 آلاف درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 33 منشأة للمناطق الحرة و24 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 437 عاملاً للفترة نفسها.

كما أظهرت إحصائية العضويات الجديدة لعام 2021 أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 21 جنسية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكبر استثماراً في الإمارة هي بنجلاديش، تليها الهند ومصر وباكستان وسوريا والأردن وعمان والكويت، ثم باقي الجنسيات المختلفة.



شهادات المنشأ

وأوضح السبب، بلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 5265 شهادة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث تصدر شهر مارس بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 2048 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات في الربع الأول ما يقارب ملياراً و426 مليون درهم.

وأضاف: احتلت المملكة العربية السعودية صدارة شهادات المنشأة بمجموع 1199 شهادة خلال الربع الأول من العام 2021، بقيمة سلع 216.5 مليون درهم، تلتها سلطنة عمان بـ 426 شهادة وبقيمة سلع ما يقارب 68 مليون درهم، ومن ثم الشهادات الصادرة للهند بمجموع 333 شهادة، وبقيمة 106.3 ملايين درهم، وجاءت بعدها الكويت بـ 323 شهادة وبقيمة سلع تبلغ 130.5 مليون درهم، ثم مصر بـ 316 شهادة وبقيمة 87 مليون درهم، تلتها أستراليا حيث تم إصدار 193 شهادة بقيمة 13.6 مليون درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إصدار 175 شهادة بقيمة سلع تقارب 70 مليون درهم، ثم البحرين بـ 164 شهادة بقيمة سلع 10.8 ملايين درهم، وتم إصدار باقي الشهادات لـ 129 دولة مختلفة.

كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من المناطق الحرة إلى السوق المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة 253 شهادة لسلع قيمتها 40.6 مليون درهم.

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