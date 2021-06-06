«تبريد» تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لشراكتها مع «إعمار»

المصدر: دبي- البيان

تحتفل الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، بالذكرى السنوية الأولى لشراكتها، التي تزود «تبريد» بموجبها حصرياً المنشآت السياحية والترفيهية والتجارية بمنطقة «وسط مدينة دبي»، بخدمات تبريد متطورة، وأقل استهلاكاً للطاقة.

وأوضح خالد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، أن الشراكة التي بدأت في أبريل 2020، حققت نجاحاً مبهراً، وتشمل اتفاقية الشراكة هذه، حق الامتلاك والتشغيل طويل الأمد لمواقع محطات التبريد في منطقة «وسط مدينة دبي». واستطعنا حتى الآن، إمداد 77 مبنى في المنطقة بخدمات تبريد مستدامة، موفرين بذلك 190,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون، من دخول الغلاف الجوي كل عام، والذي يعادل إزالة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن 41,000 سيارة طيلة عام كامل. وتقوم شركة تبريد على مفهوم التطور، وهو ما تبلور بوضوح في علاقتنا بشركة «إعمار»، حيث تبلغ وحدات أطنان التبريد التي تم ربطها بشبكاتنا حتى الآن 153,000، فضلاً عن الفوائد التي حققناها بإمداداتنا، والتي تدعم الاستدامة وكفاءة الخدمات، في واحد من أهم مشروعات التطوير العقاري في العالم.

وقال أحمد المطروشي رئيس مجلس إدارة شركة محطات تبريد وسط مدينة دبي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، إن الذكرى السنوية الأولى للشراكة بين «تبريد» و«إعمار»، تمثل حدثاً هاماً، مؤكداً أن «هذه الدولة العظيمة، تحتل موقعاً ريادياً في مجال التطوير العقاري حول العالم، وتواصل الارتقاء بمعايير تطوير المجتمعات العمرانية الجديدة، والخدمات المتوفرة بها، وسيعود اعتماد تقنيات تبريد المناطق لتبريد هذه المعالم السياحية والترفيهية الكبرى، بفوائد كبيرة على البيئة، ولذلك، أتطلع إلى ما سنحققه من إنجازات، من خلال هذه الشراكة المثمرة».

كما أعلنت «تبريد» عن تزويدها أبراج «دنيا» في «داون تاون دبي» بخدماتها للتبريد، بمساحة تبلغ 323,000 قدماً مربعة من المنشآت، ما يضيف 492 طن تبريد إلى إجمالي الطاقة الإنتاجية لـ «تبريد».

وقال الدكتور يوسف ع الحمادي المدير العام، شركة محطات تبريد وسط مدينة دبي، وهي شراكة بين «تبريد» و«إعمار العقارية»، إننا فخورون بتقديم خدماتنا إلى أبراج «دنيا»، ويُضاف هذا التعاقد الجديد والمهم، إلى سجل إنجازاتنا، وتم تطوير أبراج «دنيا» من قبل شركة «دنيا» للاستثمارات (ذ.م.م.)، وهي مشروع سكني حديث، مكون من 22 طابقاً في منطقة «وسط مدينة دبي»، حيث يحيط بموقع الأبراج، عدد من المنشآت والمعالم ذات الشهرة العالمية، ومنها برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا ونافورة دبي.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة تبريد، 1.4 مليون طن تبريد، تقدمها عبر 86 محطة مبتكرة لتبريد المناطق لمشروعات تجارية وترفيهية هامة، مثل برج خليفة ودبي مول وأوبرا دبي ومتحف اللوفر في أبوظبي وجامعة نيويورك، ومترو دبي وسوق أبوظبي العالمي وأبراج الاتحاد، وجزيرة ياس والمقر الرئيس لشركة «الدار»، ومسجد الشيخ زايد الكبير، ومرفأ البحرين المالي في مملكة البحرين، وواحة المعرفة في سلطنة عُمان، ومشروع جبل عمر في مكة المكرمة.

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