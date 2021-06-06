اقتصادية عجمان توقع مذكرة تفاهم مع «مكتب شؤون المواطنين»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مذكرة تفاهم مع مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ووقع المذكرة عبد الله الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في عجمان. وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين، وبما ينعكس أثره على توفير سبل الحياة الكريمة لكافة للمواطنين.

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي: «مكتب شؤون المواطنين حريص كل الحرص على تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى سعادة المواطنين، وتأتي مذكرة التفاهم مع اقتصادية عجمان، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مكتب شؤون المواطنين، بتعزيز مستوى التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية وتوحيد الجهود من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة، وبما يحقق الحياة الكريمة لكل للمواطنين».

وقال الحمراني: «دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان حريصة على بناء شراكات فاعلة مع جميع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية لدعم الجهود المشتركة لتحقيق رؤية الإمارات الهادفة إلى سعادة ورفاهية شعب الإمارات، والسير على خطى وتوجهات القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وقد حرص كل من اقتصادية عجمان ومكتب شؤون المواطنين على توحيد الجهود وتعزيز التعاون، لما يخدم مصالح مواطني الإمارة من خلال تسخير كل الإمكانات المتاحة لدى الطرفين وتنفيذ مبادرات نوعية، والمساهمة المشتركة في تقديم خدمات مميزة، تحقق الرفاهية والسعادة لمجتمع إمارة عجمان».

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