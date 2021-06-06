ربط إلكتروني بين التسجيل العقاري والمجلس البلدي لمدينة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة بمقرها، اليوم، مذكرة تعاون مع المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بهدف الربط الإلكتروني بين الدائرة والمجلس البلدي لمدينة الشارقة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية تسمح دائرة التسجيل العقاري للمجلس البلدي بالاطلاع والاستعلام عن البيانات العقارية للأشخاص المستعلم عنهم من قبلها، وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها الدائرة عبر شبكة الإنترنت.

وقع المذكرة عبدالعزيز الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، بحضور عبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة، وخالد المهيري رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب في المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وماجد بوخاطر أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

وقال عبد العزيز الشامسي: إن المذكرة خطوة مهمة في طريق التكامل والتعاون بين مختلف الدوائر والمؤسسات الرسمية العاملة في الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً أهمية التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخدم الصالح العام.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تسعى إلى توحيد الجهود المشتركة بين الدائرة والمجلس البلدي لخدمة المتعاملين بكل فئاتهم، والاستفادة من الإمكانات والخدمات الإلكترونية التي تملكها الدائرة، بما يخدم المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ويساعده على تنفيذ المهام الموكلة إليه على أفضل وجه، بما ينعكس إيجابياً على المخرج النهائي لمستوى الخدمات المقدمة لكل سكان المدينة.

وقال سالم المهيري: إن اتفاقية الربط الإلكتروني بين المجلس البلدي والتسجيل العقاري تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بطلبات الأراضي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمنظومة العمل الإلكتروني، التي تبنتها حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الحاكم، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى كل خدماتها المقدمة للمواطنين.

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