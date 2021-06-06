«أبوظبي الإسلامي» يحصد 5 جوائز خلال حفل «إسلاميك فاينانس نيوز» 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي فوزه بخمس جوائز خلال حفل توزيع جوائز مجلّة «إسلاميك فاينانس نيوز» لعام 2021، والذي أقيم في دبي، وشملت جائزة «أفضل مصرف إسلامي» في الإمارات والعراق ومصر، بالإضافة إلى جائزتي «أفضل مصرف إسلامي خاص»، و«أفضل مصرف إسلامي لإدارة الخزينة».

وتُعد جوائز مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز»، التي تُقام في دبي، إحدى الجوائز البارزة في قطاع التمويل الإسلامي؛ إذ تكرّم المؤسسات المالية، التي تظهر أفضل معايير القيادة والابتكار والتميّز في تنفيذ الصفقات والمعاملات على مدى العام، وحققت هذه الجوائز نمواً قوياً منذ إطلاقها عام 2006، في ضوء تنامي الطلب بشكل لافت على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز بناء على توصيات لجنة تحكيم مكوّنة من خبراء مستقلين يحرصون على تقييم كل مُرشح على حدة، وفقاً لحزمة من المعايير المحددة مسبقاً.

وواصل مصرف أبوظبي الإسلامي حصد العديد من الجوائز على مدار الأشهر الأخيرة تكريماً لإنجازاته ونجاحاته في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وكان من بينها جائزة «أفضل مصرف رقمي إسلامي»، و«أفضل مصرف إسلامي مبتكر» من مجلة «جلوبال فاينانس»، كما حصد جائزة «أفضل مصرف إسلامي في العالم» من مجلة «ذا بانكر» التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، إضافة إلى جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط» خلال حفل جوائز «إيميا فاينانس ميدل إيست 2020».

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