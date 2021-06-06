شراكة بين «دبي التجاري» وبرنامج مكافآت «بلو» من الفطيم

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة الفطيم للاستفادة من برنامج المكافآت، بلو لمكافآت الولاء، وتقديمه لعملاء البنك الذين يفتحون حسابات CBD Digi. ويُمكّن برنامج بلو لمكافآت الولاء مستخدميه من الحصول على باقة من المكافآت، مثل عروض الاسترداد النقدي على جميع المشتريات من أي من العلامات التجارية للمجموعة والعلامات الشريكة، ومرونة عملية استبدالها عبر تشكيلة واسعة من الخيارات.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: «يسعدنا أن نتعاون مع برنامج مكافآت بلو من الفطيم في إطار هذه المبادرة المتميّزة، فضلاً عن تقديم برنامج المكافآت المُجزي لعملاء حسابات CBD Digi الرقمية في بنك دبي التجاري. نحن في بنك دبي التجاري نعمل باستمرار لتجاوز تطلعات عملائنا ومكافأتهم على ثقتهم بخدماتنا المصرفية وتعاملهم معنا. ويُعد برنامج مكافآت بلو واحداً من أكثر برامج الولاء رواجاً لدى مجموعة الفطيم للتجزئة؛ إذ يُقدم المكافآت وعروض الاسترداد النقدي على جميع المشتريات ضمن علاماتهم المتنوعة، وهو ما يُمكّن عملاء بنك دبي التجاري الاستفادة منه بمجرد فتح حساب CBD Digi لدى البنك عن طريق تطبيق مكافآت بلو».

وأضاف: يتيح حساب CBD Digi للعملاء فتح الحسابات بشكل فوري ومريح وفي أي مكان وزمان باستخدام الهوية الإماراتية فقط وفي أقل من ثلاث خطوات، والتمتع بمكافآت مذهلة مقابل إنجاز معاملاتهم المصرفية اليومية. إضافة إلى عرض مكافآت بلو، يمنح حساب CBD Digi العملاء باقة من الخدمات المصرفية المجانية، والتي تشمل التحويلات المالية المجانية وفقاً لأفضل أسعار الصرف في السوق، والسحب المجاني من أجهزة الصرّاف الآلي التابعة لبنك دبي التجاري، ودفتر شيكات، بالإضافة إلى الفتح الفوري لحساب بـ11 عملة أساسية، بما في ذلك حساب الذهب. ولا يحتاج العملاء إلى الاحتفاظ بأي حد أدنى للرصيد أو تحويل رواتبهم لفتح الحساب.

وقال ريجيس شولتز، رئيس قسم تجارة التجزئة بمجموعة الفطيم: نعمل بكل جد للتركيز على العملاء والاستجابة لاحتياجاتهم دائمة التغيّر. وليست الشراكة مع بنك دبي التجاري سوى دليل على هذه الجهود، التي نطمح من خلالها إلى تزويد عملائنا بالقيمة والراحة من خلال برنامج الولاء.

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