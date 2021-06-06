شراكة بين «ماجناتي» و«الفطيم» لتقديم خيارات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على منتجات متجر «ايكيا» الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت ماجناتي Magnati، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول، شراكة مع مجموعة الفطيم لتوفير خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على متجر «ايكيا» الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع شركة التقنيات المالية الناشئة «تابي».

وقال سليم أوان، العضو المنتدب للمدفوعات المؤسسية لدى ماجناتي: يسرنا توفير خدمة «ادفع الآن واشترِ لاحقاً» التي طورتها شركة «تابي» عبر منصتنا الرقمية. وتعتمد الخدمة الجديدة على خصائص «الدفع كمنصة» التي تقدمها Magnati مما يسمح للتجار وبسرعة كبيرة دمج عملياتهم مع مختلف مستويات حلول الدفع القائمة على تقنيات واجهة برمجة التطبيقات، وبالتالي تحسين التجربة التي يقدمونها لعملائهم.

وبفضل حلول «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» التي طورتها «تابي» خصيصاً للمتاجر الإلكترونية، يمكن للعملاء شراء المنتجات المفضلة لديهم فورياً وسداد المبالغ المستحقة على دفعات من دون أي فوائد خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، من خلال تسجيل أرقام الهاتف المتحرك والهوية الإماراتية، وربطهما ببطاقات الائتمان أو الخصم المباشر.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لسلسلة الاتفاقيات التي تعقدها Magnati دعماً لرؤيتها الرامية لأن تصبح منصة الدفع المفضلة لدى العملاء، وإثراء الحلول الرقمية المتطورة المتاحة أمام العملاء والشركاء سواء في دولة الإمارات أم على مستوى المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز