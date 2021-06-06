إعمار العقارية تشهد قفزة قياسية في المبيعات بنحو 250 في المئة

المصدر: البيان الإلكتروني

سجّلت شركة التطوير العقارية إعمار، أرقاماً قياسية من مبيعات العقارات، حيث شهدت الشركة زيادة في مبيعات العقارات في دبي بنحو 250 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مبيعات العقارات حتى الآن 10.5 مليار درهم إماراتي، مقابل 3 مليار من الفترة نفسها في العام الماضي. وتتوقّع الشركة نمواً أعلى للنصف الأول من عام 2021.

وتعليقاً على الأرقام، قال مؤسّس إعمار، محمّد العبار: "هذه الأرقام تظهر مرة أخرى مرونة مجموعتنا وجودة منتجاتنا وشغف عملائنا وموظّفينا".

وأضاف: "أنا على ثقة من أن سوق العقارات في دبي يشكّل مجدداً فرصة سانحة للنموّ، وذلك على ضوء السياسات الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يضع إعمار في موقع مثالي للاستفادة من ذلك".

منذ بداية عام 2021، أطلقت إعمار مجموعة من الإصدارات العقارية الناجحة مثل "جولف بلايس تيراسز" في دبي هيلز استيت، و"كايا" و"بلِس" في المرابع العربية 3، و"بالاس بيتش ريزيدنس" في إعمار بيتشفرونت. كما قامت بتسليم وحدات سكنية في مواقع رئيسية من دبي، بما في ذلك دبي هيلز استيت، وخور دبي، ووسط مدينة دبي، وإعمار الجنوب.

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