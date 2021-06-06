الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية تتفوق على مطلوباتها بـ 86.5 مليار درهم

المصدر: وام

تفوقت الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية على مطلوباتها من الفئة ذاتها من الموجودات بمقدار 86.5 مليار درهم خلال شهر أبريل من العام 2021 ، الأمر الذي يعكس الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها البنوك الإمارتية التي باتت تصنف بكونها الأولى في منطقة الخليج والشرق الأوسط من قبل العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة بعمليات التصنيف .

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الإجمالي التراكمي لقيمة الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية وصلت إلى 712.56 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر أبريل الماضي في حين وصلت قيمة مطلوباتها الأجنبية 626 مليار درهم تقريبا في الشهر ذاته .

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية، أعلنت في بداية العام 2021 عن منح تصنيفات ائتمانية عالية المستوى لـ 4 بنوك إماراتية على المديين الطويل والقصير. وشملت قائمة البنوك كلا من بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول و بنك دبي الإسلامي مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه البنوك ويعد التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية عبارة عن درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية أهمها الربحية ثم الموجودات أو الأصول والتدفقات المالية.\

وتشكل الموجودات الأجنبية للبنوك الوطنية نحو 84 % من إجمالي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات البالغ قيمتها 847.920 مليار درهم في نهاية شهر أبريل من العام 2021 وذلك بحسب احصائيات المصرف المركزي .

أما على مستوى المطلوبات الأجنبية للبنوك الوطنية فقد شكلت نحو 86% من إجمالي المطلوبات الأجنبية للجهاز المصرفي والتي بلغت قيمتها 727 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها .

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