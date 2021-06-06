5 خطوات مهمة عليك مراعاتها عند تأسيس شركتك في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

يتمتع الاقتصاد الإماراتي بالحيوية والتنوع الذي يجعل رواد الأعمال والمستثمرين، يتلهفون لافتتاح مشاريعهم الخاصة في بيئة اقتصاد حرّ ومفتوح، وخصائص تجعل من الدولة أحد أبرز مراكز الاستقطاب لرّواد الأعمال والمستثمرين لتأسيس شركاتهم.

وبذلت دولة الإمارات قصارى جهدها لتوفير بيئة أعمال تُعتبر من بين الأفضل في العالم، عبر تشجيع الإصلاحات ووضع قوانين هامّة لضمان حماية المستثمر. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ أحدث قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر تسمح للأجانب بامتلاك شركة داخل دبي بنسبة 100%، مما يقلّل من الحاجة إلى شريك محلّي والذي كان في السابق شرطاً إلزامياً.

ووفقاً لتصنيف البنك الدولي، احتلّت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة من ناحية تسهيل تأسيس الشركات، حيث يمكن تسجيل أي شركة في غضون دقائق مقابل رسوم بسيطة، وإجراءات سلسلة لاستخراج رخص البناء، ناهيك عن حماية معزّزة للمستثمر وتداولات تجارية ميسّرة عبر الحدود عن طريق رقمنة كاملة للعملية.

علاوةً على ذلك، تمتلك الإمارات موقعًا استراتيجياً يشكّل همزة الوصل بين أوروبا، وأفريقيا والشرق الأقصى ممّا يجعل منها ملتقى العالم. كما تربط الإمارات علاقات ثنائية وطيدة مع كافة الدول المجاورة وتتمتّع باستقرار سياسي يتيح للنشاطات التجارية النموّ والازدهار.

ولكن قبل أن تبدأ مشروعك الخاص، هناك 5 خطوات مهمّة لا بدّ لك من مراعاتها بحسب "كريتف زون"،

5 خطوات مهمّة

1. نوع النشاط التجاري

يُعدّ اختيار نوع النشاطات التجارية التي تزاولها الخطوة الأولى والأهمّ في مسيرتك المهنية عند تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة. إذ يمكن لذلك أن يحدد الموقع الذي ستختاره لتأسيس الشركة والرخصة التي ستحتاج إليها. على سبيل المثال، تسمح بعض المناطق الحرّة بتأسيس فئات معيّنة فقط من النشاطات التجارية مثل نشاطات الإعلام أو الطب أو النقل. وإذا وضعنا القيود المفروضة جانباً، فإنّه من المنطقي أن تؤسس شركتك بالقرب من الشركات العاملة في نفس المجال. تُقدّم دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لائحة تضمّ آلاف النشاطات التي يمكنك الاختيار من بينها. يمكنك اختيار أكثر من نشاط تجاري واحد، لكن احرص على تضمين كل نشاط ترغب في مزاولته، سواء في المناطق الحرة أو داخل دبي. التقاعس عن القيام بذلك قد يعرقل الحصول على الرُخص في المستقبل.

2. رخصة الشركة

تتوفّر العديد من الرُخص في الإمارات العربية المتّحدة. يمكنك تحديد الرخصة المناسبة لك وفقاً للنشاطات التجارية التي اخترت مزاولتها. إذا كانت نشاطاتك التجارية تندرج في فئة الصناعة أو التصنيع، فستحتاج إلى رخصة صناعية. أمّا إذا كنت تعمل في القطاع التجاري، أي بيع البضائع وشراءها، فستحتاج إلى رخصة تجارية، وينطبق ذلك على باقي النشاطات التجارية.

3. اسم الشركة

يُعدّ اختيار اسم الشركة خطوة مهمة للغاية في تأسيس شركة بدولة الإمارات، وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند اتخاذ هذا القرار. من المهمّ اختيار اسم شركة لا يتطابق مع اسم أي شركة أخرى في دبي. لا يتمّ قبول أي اسم شركة يتطابق مع اسم شركة قائمة. بعد الموافقة على الاسم، يجب تسجيل الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية. تستغرق هذه العملية عموماً ثلاثة أيام وستحصل على رخصة سارية لفترة ستة أشهر.

4. المنطقة الحرة أو داخل دبي

هناك نوعان شائعان من الشركات في الإمارات العربية المتحدة وهما الشركات داخل دبي وشركات المنطقة الحرة. يتمتّع كلاهما بالعديد من المزايا. إذ تقدم المناطق الحرّة عدّة مزايا مثل عملية التأسيس السريعة والسهلة، والاستفادة من الدعم المستمر للأعمال والإعفاءات المالية مثل الإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي ودخل الشركات وملكية الشركة بنسبة 100%، وإمكانية تحويل نسبة 100% من رأس المال والأرباح إلى الوطن، وغياب القيود المفروضة على العملة، والإعفاء الكامل على ضريبة الاستيراد والتصدير. وفي المقابل، يمكن للشركات داخل دبي مزاولة نشاطاتها التجارية مباشرة في سوق الإمارات العربية المتحدة وإبرام عقود حكومية مربحة. كما تمنحك فرصة تكييف عملك بمرونة والوصول إلى الأسواق الخارجية الرئيسية. وإلى جانب ذلك، إذا أسّست شركتك داخل دبي فستحصل على حرية توسيع أعمالك وافتتاح فروع أخرى في دبي وفي جميع أرجاء الإمارات العربية المتحدة.

5. تقديم طلب الرخصة

يُعدّ التقدّم بطلب الحصول على رخصة الخطوة الأهمّ في مسار تأسيس شركتك. ننصحك بالاستفادة من خدمات تأسيس الشركات مثل شركة كريتف زون في الإمارات العربية المتحدة. يمكن لشريكك في تأسيس الشركة تقديم الطلب ومتابعته بالنيابة عنك، سواء كان ذلك في دائرة التنمية الاقتصادية المختصّة أو السلطة الإدارية للمنطقة الحرة التي اخترتها. وسواء كنت تقدم طلبك بنفسك أو من خلال وكيل تأسيس الشركات، يُطلب منك تقديم بعض التفاصيل والوثائق الأساسية، بما في ذلك:

· استمارة طلب مكتملة

· نسخة من جواز السفر للمالك أو المالكين المقترحين

· صورتان ملونتان بحجم صور جواز السفر

في الختام، إذا كنت تمتلك المعلومات الصحيحة والكافية، فلن يكون تأسيس الشركة في الإمارات العربية عملية معقدّة للغاية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ عملية تقديم الطلب لن تكون ميسّرة وسهلة إلاّ إذا كان طلبك للحصول على الرخصة مكتملاً في وقت تقديمه وخالياً من الأخطاء. إذا أردت التأكّد من أنّ طلبك مكتمل، يمكنك الاستعانة بأحد الخبراء في مجال تأسيس الشركات؛ الإلمام بالمتطلبات المحلية يساعدك على تأسيس شركتك بنجاح!

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