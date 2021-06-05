«فيتش» تمنح سندات «أدنوك» تصنيفاً مرتفعاً

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني عن منح السندات الممتازة غير المُؤمنة والقابلة للاستبدال، والتي أصدرتها أخيراً شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بقيمة 1.195 مليار دولار، التصنيف الائتماني النهائي «AA»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة.

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش»، فإن هذا التصنيف النهائي لسندات «أدنوك» يتفق مع أحدث تصنيف للجدارة الائتمانية على المدى الطويل والذي منحته «فيتش» لشركة «أدنوك» نفسها، وهو «AA» أيضاً، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ذلك أن السندات تُصَنًف على قدم المساواة مع كافة الالتزامات غير المُؤمنة وغير المدعومة على جهة الإصدار.

وذكر التقرير أن «فيتش» صنفت جدارة «أدنوك» الائتمانية المستقلة عند «aa+»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة. وأضاف أن هذا التصنيف يعكس ارتفاع إنتاجية «أدنوك» في أنشطة التنقيب عن النفط واستكشافه، غزارة احتياطياتها النفطية، انخفاض كلفتها الإنتاجية، التكامل بين عملياتها في قطاعي التكرير والتوزيع، سياساتها المالية المحافظة، وأخيراً انخفاض نسبة مديونيتها.

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