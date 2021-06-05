«ألف» العقارية تبدأ تسليم أولى مراحل «الممشى»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مجموعة «ألف» العقارية عن اكتمال المرحلة الأولى في مشروع «الممشى» في الشارقة، والبدء في تسليم الوحدات السكنية ومحال البيع بالتجزئة بالمشروع اعتباراً من شهر يونيو الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى التي سيتم تسليمها تدريجياً، سبعة مبانٍ و693 وحدة سكنية و41 متجراً للبيع بالتجزئة، وتتنوع الوحدات السكنية التي يضمها المشروع ما بين استوديوهات وشقق من 1-2-3 غرف نوم، جميعها مجهّزة بأعلى معايير الجودة العالمية وأرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة.

وقال عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألف»: يسرّنا أن نعلن عن البدء بتسليم المرحلة الأولى تدريجياً من مشروع «الممشى» والذي يستهدف توفير تجارب فريدة خاصة بأنماط الحياة للمجتمعات المحلية وتجّار التجزئة على حد سواء، والمحافظة على عناصر التاريخ الغني للشارقة، وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران.

وأضاف: سيشهد هذا المجمّع المرموق تسلّم مئات العائلات لمفاتيح وحداتها السكنية وهو أمر يبعث على السعادة والفخر. ونشكر جميع الفرق التي عملت على مدار الساعة لإنجاح عملية بدء التسليم للمقيمين والمستثمرين في هذا المشروع العالمي المستوى، والذي يشكل مساهمة حقيقية في تطور الشارقة.

يتميّز مشروع «الممشى» بموقعه الاستراتيجي في الشارقة، ويتضمن أفضل المرافق الترفيهية واللياقة البدنية للمقيمين، فضلاً عن مسارات المشي والدراجات الهوائية ومناطق لعب الأطفال والمطاعم والمقاهي والمتاجر المتنوعة التي توفر تجربة معيشية متكاملة.

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