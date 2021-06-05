3382 حساباً جديداً في «سوق دبي» خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي 3382 حساباً جديداً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما أضافت 725 حساباً خلال شهر مايو الماضي، وفق رصد «البيان الاقتصادي».

واستحوذت «بي اتش مباشر» على النصيب الأكبر من الحسابات الجديدة منذ بداية العام بواقع 579 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 438 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 280 حساباً، يليه «أرقام سيكيوريتيز» نحو 233 حساباً، و«هيرميس الإمارات» 231 حساباً.

وجاءت «الرمز كابيتال» سادساً بعدد 198 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» 193 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» 185 حساباً، و«دبي الإسلامي للخدمات المالية» 18 حساباً و110 حسابات لــ «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» و94 حساباً «الأنصاري للخدمات المالية» و7285 حساباً «أبوظبي الأول للأوراق المالية».

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي وعددها 29 شركة، أكثر من 620.24 ألف صفقة خلال 5 أشهر بعد التداول على أكثر من 34 مليار سهم بقيمة 47.8 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز