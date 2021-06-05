%120 نمو تمويل عقارات دبي في 5 أشهر إلى 57 مليار درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

سجل سوق الرهن العقاري في دبي 57.1 مليار درهم خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية رصدها «البيان الاقتصادي» وأظهرت حصول ملاك عقارات على التمويلات مقابل 9119 صفقة رهن جرى تسجيلها في مختلف مناطق الإمارة.

وبحسب البيانات فقد سجلت القيمة الإجمالية للرهون وعدد صفقات الرهن نمواً قياسياً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنمو يصل إلى 120% وبفارق 31 مليار درهم، إذ سجلت العام الماضي 26 مليار درهم عبر 4458 رهونات. وتعكس نتائج سوق الرهن ثقة البنوك والمصارف بالسوق العقاري لاسيما مع تسارع الطلب العالمي على شراء العقارات في دبي وتوجه شريحة الأثرياء لاقتناء عقارات فاخرة في الإمارة.

وتصدّر سوق الرهن الوحدات السكنية بـ 7.352 صفقة تلتها 3.780 صفقة رهن لأراضٍ متنوعة بين السكني والتجاري ومتعددة الاستخدامات ثم 1602 صفقة رهن لفلل ومبانٍ سكنية. وتصدرت 3 مناطق سوق رهون الوحدات السكنية على صعيد الأكثر في القيمة وهي على التوالي مرسى دبي، ومنطقة برج خليفة، ونخلة جميرا، أما على صعيد المناطق الأعلى رهناً للمباني السكنية والتجارية فقد كانت الصدارة مجدداً لمناطق وادي الصفا 7 واليلايس 2 وحدائق الشيخ محمد بن راشد، فيما ذهبت صدارة الأعلى رهناً للأراضي إلى مناطق (اليفرة 1 ومرسى دبي ونخلة جميرا).

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