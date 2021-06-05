بدء المرحلة الأولى من مشروع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار عن بدء أعمال البناء في المرحلة الأولى من مشروع الفلل الفاخرة بجزيرة الجبيل، بعد وضع حجر الأساس لمشروع تطوير الجزيرة.



وتشمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الجزيرة بناء 300 فيلا استوحي تصميمها من الهندسة المعمارية الحديثة والكلاسيكية لتكون الخطوة الأولى نحو إنشاء مجتمع منخفض الكثافة، يوفر فللاً بخيارات سكنية متنوعة تتراوح من ثلاث إلى ست غرف نوم على أراضٍ بمساحات كبيرة تتراوح ما بين 1300 متر مربع و7000 متر مربع.



وكان قد أعلن مؤخراً عن ترسية عقد المرحلة الأولى من مشروع الفلل على شركة الإنشاءات العربية ACC لتكون المقاول الرئيس للمرحلة الأولى لتطوير الجزيرة، وتم الاحتفال بوضع حجر الأساس في الموقع تدشيناً لتطوير هذا المشروع السكني المتميز في وسط العاصمة. وقد اكتمل نحو 60% من أعمال البنية التحتية في المشروع المقرر الانتهاء منه في الربع الأخير من 2023.



وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها تطوير الفلل الأولى من منازل شارع الأحلام على جزيرة الجبيل، والتي تتضمن سبعة نماذج لفلل مشروع جزيرة الجبيل، إذ يمكن لأصحاب المنازل الراغبين في السكن فيها التعرف عن قرب إلى تصاميمها. وتستعرض هذه النماذج السبعة معايير الجودة والرفاهية العالية المتبعة في تصميم وتطوير الوحدات في المشروع وتوفر لمحة متميزة لأسلوب الحياة الراقي في هذا المشروع المستدام.



وتبلغ ميزانية المشروع المملوك لشركة الجبيل للاستثمار والذي تتولى تنفيذه وإدارته شركة «ليد»، 5 مليارات درهم، إذ ستتوجه لبناء مجموعة من القرى المتطورة في المنطقة الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات.



ويشكل مشروع جزيرة الجبيل، الذي تزيد مساحته على 400 هكتار، إضافة جديدة ومتميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي عند الانتهاء منه، ليكون متنفساً رائعاً لعشاق الحياة الصحية الراقية بما يتميز به من مناظر طبيعية رائعة، إذ يقع وسط أشجار القرم المعروفة بتنوعها البيولوجي الثري.



وقال منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: يؤكد حفل وضع حجر الأساس في جزيرة الجبيل المصداقية، ويمنح عملاءنا الثقة بأن المشروع سينتهي في الوقت المحدد. وأضاف: ستصبح جزيرة الجبيل، بمجرد اكتمالها في عام 2024، جزءاً مهماً من المشهد العقاري في أبوظبي. نحن فخورون بدورنا في تنفيذ هذا المشروع، ونهدف إلى تحقيق أعلى المعايير من ناحية الاستدامة ونمط الحياة للعملاء والسكان في المستقبل.

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