«الإمارات العقارية» تنجز برجين سكنيين في دبي وأبوظبي بـ 400 مليون درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشفت حنان الهاشم جنحو المديرة التنفيذية لمؤسسة «الإمارات العقارية»، إحدى شركات مجموعة «أر القابضة» في عجمان عن الانتهاء من إنجاز مشروعي برجين سكنيين جديدين بقيمة 400 مليون درهم، الأول برج «دنيا» في دبي داون تاون قرب مول دبي بقيمة 200 مليون درهم ويتكون من 17 طابقاً وعدد 117 شقة سكنية وعدد من المحلات التجارية وتم تأجير جميع الشقق السكنية، وبرج «الراحة» السكني في أبوظبي ويطل على الكورنيش بقيمة 200 مليون درهم ويتكون من 15 طابقاً وعدد 5 محلات تجارية وتم تأجير نسبة 98% من إجمالي 115 شقة سكنية، كما تم بيع 3 مشاريع أراضي سكنية في عجمان بقيمة 70 مليون درهم، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من التصاميم الخاصة بإنشاء برج سكني جديد في دبي داون تاون بقيمة 200 مليون درهم.





مشاريع متنوعة





وقالت حنان جنحو في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: تعمل المؤسسة جاهدة لتطوير أعمالها وعمل محفظ عقارية بتنفيذ سلسلة من مشاريع الأبراج السكنية الجديدة في كل من دبي وأبوظبي وعجمان وطرح مشاريع متنوعة لجميع المستثمرين، مشيرة إلى أن المؤسسة تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية المتكاملة وأحياناً شراء المشاريع الجاهزة لطرحها للإيجار أو البيع، إضافة إلى العمل في إدارة المشاريع العقارية فيما يتعلق بالإيجارات والصيانة.



وذكرت أن المؤسسة أنجزت المشاريع الجديدة في ظل الجائحة إيماناً منها بالفرص العقارية المميزة التي يمتلكها السوق العقاري في الإمارات، وأن الهدف من إنجاز مشاريع الأبراج السكنية الجديدة يأتي في إطار حرص واهتمام المؤسسة عمل محفظة عقارية تعزز استمرارية والاستدامة في المستقبل لإنجاز المشاريع المختلفة لاسيما في دبي وأبوظبي وعجمان.



وأشارت إلى أنه سيتم في غضون الأيام المقبلة البدء في تنفيذ برج سكني جديد قرب برج «دنيا» في دبي داون تاون بقيمة 200 مليون درهم وتم الانتهاء من التصاميم، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام و4 أشهر وسوف يكون إضافة جديدة لمحفظة المؤسسة العقارية.





بيع أراضٍ





كما أنجزت المؤسسة بيع 3 مشاريع جديدة وهي بيع أراضي خاصة بتشييد فلل سكنية مع تقديم التصميم بقيمة 70 مليون درهم مع تقديم تسهيلات في عملية الدفع بالأقساط لصغار المستثمرين، لافتة إلى أن المؤسسة استحدثت أفكاراً جديدة للتسويق وبيع الشقق السكنية الخاصة بالتملك الحر عن طريق دفع الإيجار الذي ينتهي بالتملك لمدة 7 سنوات ويكون في هذه الحالة قيمة الإيجار بنسبة أعلى مقارنة بقيمة الإيجار العادي في المنطقة نفسها.





مبادرات وحوافز





وأكدت أن المبادرات والحوافز التي أطلقتها حكومة الإمارات تسهم في دفع مسيرة السوق العقاري وعودته بعد التعافي من آثار جائحة كورونا العالمية، لافتة إلى أن السوق العقاري في الوقت الراهن يجني ثمار الحوافز ويعود تدريجياً للتعافي الشامل، مشيرة إلى أن الكثير من الجنسيات تطمح للإقامة والتملك في الإمارات نسبة لتوفر مقومات الحياة الكريمة ووجود البيئة الاستثمارية الخصبة التي تحقق النجاح لرجال الأعمال في مختلف المجالات.



وذكرت أن مؤسسة الإمارات العقارية تعمل جاهدة لمواكبة تطور الخدمات الإلكترونية والرقمية وتسخير التقنية الحديثة في الخدمات للمتعاملين، مشيرة إلى أن المؤسسة شهدت تطوراً منذ انطلاقتها في عام2007 بعدد 7 موظفين، والآن يعمل بها 700 موظف، كما تم استحداث أقسام جديدة في مجالات الصيانة والتسويق ومتابعة إدارة الإيجارات وذلك ضمن الطفرة والتطور العمراني الذي شهدته إمارة عجمان، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها حكومة عجمان في تنفيذ مشاريع البنية التحتية أسهمت في دفع مسيرة القطاع العقاري في الإمارة.





إكسبو دبي





وأكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة «الإمارات العقارية» أن استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي» سوف يعزز مسيرة جميع القطاعات الاقتصادية وينعش القطاع العقاري ويحقق العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين، الأمر الذي ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني من خلال ازدهار الأعمال التجارية واستقبال الزوار والجميع يجني ثمار الحدث العالمي.

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